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Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены
Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены - РИА Новости, 30.12.2022
Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены
Компенсация половины стоимости полиса ОСАГО по закону положена для транспортных средств, выделенных соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T03:15
2022-12-30T03:15
2022-12-30T03:15
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Компенсация половины стоимости полиса ОСАГО по закону положена для транспортных средств, выделенных соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по медицинским показаниям, рассказали агентству “Прайм” в пресс-службе ВСК.При этом полис сначала нужно оплатить полностью, затем половина его стоимости вернется из Пенсионного фонда в виде компенсации. Льготу можно получить только на один автомобиль, при этом в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представители и еще не более двух водителей.Оформление льготы возможно через Пенсионный фонд – нужно подать заявление и дополнительные документы. Можно получить компенсацию в беззаявительном порядке, если сам полис оформлен после 1 января 2022 года и соблюдены некоторые другие условия.
https://ria.ru/20220912/osago-1816072837.html
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общество, россия, осаго
Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены
ВСК: страховка ОСАГО в полцены положена для машин, выделенных соцзащитой для инвалидов