https://ria.ru/20221230/osago-1842366318.html

Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены

Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены - РИА Новости, 30.12.2022

Россиянам объяснили, кому положена страховка ОСАГО в полцены

Компенсация половины стоимости полиса ОСАГО по закону положена для транспортных средств, выделенных соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:15

2022-12-30T03:15

2022-12-30T03:15

общество

россия

осаго

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Компенсация половины стоимости полиса ОСАГО по закону положена для транспортных средств, выделенных соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по медицинским показаниям, рассказали агентству “Прайм” в пресс-службе ВСК.При этом полис сначала нужно оплатить полностью, затем половина его стоимости вернется из Пенсионного фонда в виде компенсации. Льготу можно получить только на один автомобиль, при этом в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представители и еще не более двух водителей.Оформление льготы возможно через Пенсионный фонд – нужно подать заявление и дополнительные документы. Можно получить компенсацию в беззаявительном порядке, если сам полис оформлен после 1 января 2022 года и соблюдены некоторые другие условия.

https://ria.ru/20220912/osago-1816072837.html

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общество, россия, осаго