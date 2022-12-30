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Полянский: в ООН понимают, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт - РИА Новости, 30.12.2022
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Полянский: в ООН понимают, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт
Полянский: в ООН понимают, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт - РИА Новости, 30.12.2022
Полянский: в ООН понимают, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт
Подавляющее большинство стран в ООН понимают, что продолжающиеся поставки вооружений Киеву отдаляют завершение конфликта, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:01
2022-12-30T21:01
в мире
сергей лавров
россия
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ООН, 30 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство стран в ООН понимают, что продолжающиеся поставки вооружений Киеву отдаляют завершение конфликта, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем Telegram-канале. По его словам, "представители очень многих государств подходят, говорят, что они понимают, почему мы действуем так, как действуем". "И таких стран достаточно много. Есть и представители западных стран, которые могут подойти и высказать понимание, сожаление в связи с тем, что они вынуждены какую-то линию озвучить", – сказал Полянский. "Мы не ждем от них, что они будут в микрофон выступать с наших позиций. Но мы очень хорошо видим, как позиция в первую очередь развивающихся стран эволюционирует в сторону равноудаленности. Сейчас многие высказываются, что конфликт надо завершать и надо предпринимать усилия, чтобы конфликт был урегулирован", - подчеркнул он. Как указал Полянский, "подавляющее большинство государств понимают, что поставки вооружений Украине не приближают конфликт к завершению". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина, киев, оон, нато
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Киев, ООН, НАТО
21:01 30.12.2022
 
Полянский: в ООН понимают, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт

Полянский: большинство в ООН понимает, что поставки оружия Киеву отдаляют конец конфликта

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 30 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство стран в ООН понимают, что продолжающиеся поставки вооружений Киеву отдаляют завершение конфликта, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем Telegram-канале.
По его словам, "представители очень многих государств подходят, говорят, что они понимают, почему мы действуем так, как действуем".
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"И таких стран достаточно много. Есть и представители западных стран, которые могут подойти и высказать понимание, сожаление в связи с тем, что они вынуждены какую-то линию озвучить", – сказал Полянский.
"Мы не ждем от них, что они будут в микрофон выступать с наших позиций. Но мы очень хорошо видим, как позиция в первую очередь развивающихся стран эволюционирует в сторону равноудаленности. Сейчас многие высказываются, что конфликт надо завершать и надо предпринимать усилия, чтобы конфликт был урегулирован", - подчеркнул он.
Как указал Полянский, "подавляющее большинство государств понимают, что поставки вооружений Украине не приближают конфликт к завершению".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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