https://ria.ru/20221230/opros-1842468281.html

Почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, показал опрос

Почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2022

Почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, показал опрос

Почти 50% россиян хотели бы восстановления СССР в настоящее время, а 58% граждан сожалеют, что когда-то союз распался, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:16

2022-12-30T14:16

2022-12-30T14:16

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти 50% россиян хотели бы восстановления СССР в настоящее время, а 58% граждан сожалеют, что когда-то союз распался, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Советский союз ассоциируется у россиян со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, спокойствием и надежностью (16%), детством, молодостью (15%), хорошими временами, когда было лучше (15%), дружбой народов, единством и сплоченностью (13%). Кроме того, респонденты отметили, что при упоминании СССР у них возникают ассоциации, связанные с величием и силой (5%), дешевыми продуктами и доступностью (5%), справедливостью и защищенностью (5%). Также этот период навевает у граждан воспоминания о дефиците, очередях и продуктовых карточках (4%), о стабильной работе и своевременной зарплате (4%), о пионерии и красном галстуке (4%), об ограничении прав и свобод, репрессиях и тоталитаризме (3%), бесплатном образовании (3%), о благополучии и достатке (3%), о хорошем и качественном образовании (3%), о гордости за страну (3%), об экономическом развитии и индусриализации (3%), о Великой Отечественной войне и победе в ней (3%), равенстве и равноправии (3%), о Сталине (2%) и так далее. Половина опрошенных россиян (51%) считает, что в СССР было больше хорошего, 5% - больше плохого, 38% сообщили, что в СССР в равной степени было и плохое, и хорошее. Каждый второй россиянин (55%) назвал выдающимся достижением СССР космическую программу, запуск первого спутника и полет человека в космос, 13% сообщили, что это победа советского народа в Великой Отечественной войне, 12% - развитие промышленности и заводы, 10% - развитие науки и технологий, 10% - ядерное оружие, 9% - бесплатное образование, 6% - медицинские достижения, создание вакцин и бесплатное здравоохранение, 5% - достижения в сельском хозяйстве, поднятие целины и так далее. Сожалеют о распаде СССР 58% граждан, не жалеют - 20%, 13% сообщили, что это им безразлично. Затруднились с ответом 9%. При этом, среди мужчин больше тех, кто жалеет о распаде Союза, чем среди женщин, 62% против 55% соответственно. Четверть сожалеющих о распаде страны (26%) так думают в связи с тем, что отсутствует единство, появился национализм. Также респонденты объяснили, что сожалеют об этом в связи с тем, что была стабильность, уверенность в завтрашнем дне (9%), была большая, сильная, мощная держава (9%), жизнь была лучше (9%), отсоединились республики (9%), ухудшилось отношение между республиками (8%), упал уровень жизни (8%) и так далее. Те, кто не сожалеют о распаде СССР, сообщили, что сейчас экономика лучше, а в советское время были экономические проблемы (16%). Также респонденты считают, что сейчас уже другой этап, а время не стоит на месте (15%), 15% назвали бесправие в СССР и сейчас, по их словам, появилась свобода и демократия. Кроме того, 9% сообщили, что появилась открытость, а напомнили железный занавес времен союза. Среди ответов были варианты о том, что стало лучше жить, дотации в республики, неправильную национальную политику, идеологию и бедность. Почти половина опрошенных (48%) сообщила, что скорее хотела бы восстановления СССР в настоящее время, скорее не хотели бы - 37% респондентов, 15% - затруднились с ответом. При этом, и в этой категории ответов мужчин, желающих возвращения СССР, больше, чем среди женщин, 53% против 44% соответственно. Каждый пятый россиянин (22%) считает, что сегодня скорее возможно воссоздать единый союз бывших республик СССР, скорее это невозможно, думают 41% граждан, 25% - уверены, что это "безусловно" невозможно, 5% - наоборот, считают это возможным, 7% - затруднились с ответом. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 декабря 2022 года с участием 1600 человек от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221228/kultura-1841891172.html

https://ria.ru/20221226/putin-1841455326.html

https://ria.ru/20221229/svo-1842221093.html

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общество, ссср, россия, вциом