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Повышенный уровень опасности терроризма продлили в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 30.12.2022
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Повышенный уровень опасности терроризма продлили в Темрюкском районе Кубани
Повышенный уровень опасности терроризма продлили в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 30.12.2022
Повышенный уровень опасности терроризма продлили в Темрюкском районе Кубани
Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 13 января, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:57
2022-12-30T14:57
вениамин кондратьев
темрюкский район
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 13 января, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 13 января 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. Желтый уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе Краснодарского края 8 октября после теракта на Крымском мосту. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20221230/probka-1842410159.html
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вениамин кондратьев, темрюкский район, краснодарский край, россия
Вениамин Кондратьев, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия
14:57 30.12.2022
 
Повышенный уровень опасности терроризма продлили в Темрюкском районе Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края продлили желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 13 января, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 13 января 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
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Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства.
Желтый уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе Краснодарского края 8 октября после теракта на Крымском мосту.
В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный).
Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
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