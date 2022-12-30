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В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/odessa-1842404220.html
В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества
В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 30.12.2022
В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества
В Одессе в пятницу не будет работать электротранспорт, из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:23
2022-12-30T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесский район
украина
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Одессе в пятницу не будет работать электротранспорт, из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук. "Наиболее пострадали Одесса и Одесский район. Вчера вечером более 400 тысяч абонентов оставались без света, но энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Пока первоочередная задача - запитать критическую инфраструктуру. В регионе действуют экстренные отключения электроэнергии", - сказал Братчук в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, городской электротранспорт остается в депо и не будет выходить на маршруты. Днем ранее глава местной областной администрации Максим Марченко сообщал, что электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, одесса, одесский район, украина, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесский район, Украина, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
10:23 30.12.2022
 
В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества

В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без света, не будет работать электротранспорт

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Одессе в пятницу не будет работать электротранспорт, из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.
"Наиболее пострадали Одесса и Одесский район. Вчера вечером более 400 тысяч абонентов оставались без света, но энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Пока первоочередная задача - запитать критическую инфраструктуру. В регионе действуют экстренные отключения электроэнергии", - сказал Братчук в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, городской электротранспорт остается в депо и не будет выходить на маршруты.
Днем ранее глава местной областной администрации Максим Марченко сообщал, что электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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