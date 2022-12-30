В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества
В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без света, не будет работать электротранспорт
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Одессе в пятницу не будет работать электротранспорт, из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.
"Наиболее пострадали Одесса и Одесский район. Вчера вечером более 400 тысяч абонентов оставались без света, но энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Пока первоочередная задача - запитать критическую инфраструктуру. В регионе действуют экстренные отключения электроэнергии", - сказал Братчук в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, городской электротранспорт остается в депо и не будет выходить на маршруты.
Днем ранее глава местной областной администрации Максим Марченко сообщал, что электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.