https://ria.ru/20221230/odessa-1842404220.html

В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества

В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 30.12.2022

В Одессе более 400 тысяч абонентов остаются без электричества

В Одессе в пятницу не будет работать электротранспорт, из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:23

2022-12-30T10:23

2022-12-30T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

одесский район

украина

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Одессе в пятницу не будет работать электротранспорт, из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук. "Наиболее пострадали Одесса и Одесский район. Вчера вечером более 400 тысяч абонентов оставались без света, но энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Пока первоочередная задача - запитать критическую инфраструктуру. В регионе действуют экстренные отключения электроэнергии", - сказал Братчук в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, городской электротранспорт остается в депо и не будет выходить на маршруты. Днем ранее глава местной областной администрации Максим Марченко сообщал, что электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве населенных пунктов Одесского района из-за поражения энергетической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/pamyatnik-1842246797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, одесский район, украина, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский