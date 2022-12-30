https://ria.ru/20221230/obstrel-1842450739.html
В ЛНР обстрел ВСУ разрушил общежитие университета
В ЛНР обстрел ВСУ разрушил общежитие университета - РИА Новости, 30.12.2022
В ЛНР обстрел ВСУ разрушил общежитие университета
Общежитие Донбасского государственного технического университета разрушено в результате обстрела Алчевска украинскими войсками, повреждены учебный корпус,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:01
2022-12-30T13:01
2022-12-30T13:01
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
рсзо himars
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Общежитие Донбасского государственного технического университета разрушено в результате обстрела Алчевска украинскими войсками, повреждены учебный корпус, библиотека и ресторан, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS), разрушено общежитие ДонГТИ, а также повреждено шесть жилых домов, учебный корпус и библиотека ДонГТИ, магазин и ресторан "Кругозор", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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алчевск, луганская народная республика, рсзо himars, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР обстрел ВСУ разрушил общежитие университета
В Алчеевске в ЛНР обстрел ВСУ из HIMARS разрушил общежитие ДонГТИ