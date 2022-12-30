https://ria.ru/20221230/obraschenie-1842508261.html
Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина
Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина - РИА Новости, 30.12.2022
Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:21
2022-12-30T16:21
2022-12-30T16:21
новый год — 2023
общество
владимир путин
максим ликсутов
россия
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154833/83/1548338393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea4a9a690872a27dfbd49df3503e2bcc.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Заммэра добавил, что обращение можно будет увидеть на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях, а также услышать на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.
https://ria.ru/20221228/obraschenie-1841887430.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154833/83/1548338393_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bb26c3e44faeec02ca9610695c0aca03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, максим ликсутов , россия, москва, московский метрополитен
Новый год — 2023, Общество, Владимир Путин, Максим Ликсутов , Россия, Москва, Московский метрополитен
Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина
Заммэра Москвы Ликсутов: новогоднее обращение Путина будут транслировать во всем метро