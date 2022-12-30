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Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина - РИА Новости, 30.12.2022
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Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина
Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина - РИА Новости, 30.12.2022
Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:21
2022-12-30T16:21
новый год — 2023
общество
владимир путин
максим ликсутов
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Заммэра добавил, что обращение можно будет увидеть на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях, а также услышать на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.
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общество, владимир путин, максим ликсутов , россия, москва, московский метрополитен
Новый год — 2023, Общество, Владимир Путин, Максим Ликсутов , Россия, Москва, Московский метрополитен
16:21 30.12.2022
 
Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина

Заммэра Москвы Ликсутов: новогоднее обращение Путина будут транслировать во всем метро

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента России Владимира Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Заммэра добавил, что обращение можно будет увидеть на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях, а также услышать на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
28 декабря, 13:24Новый год — 2023
Песков отказался раскрывать тайны подготовки новогоднего обращения Путина
 
Новый год — 2023ОбществоВладимир ПутинМаксим ЛиксутовРоссияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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