https://ria.ru/20221230/obraschenie-1842508261.html

Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина

Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина - РИА Новости, 30.12.2022

Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина

Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:21

2022-12-30T16:21

2022-12-30T16:21

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общество

владимир путин

максим ликсутов

россия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Заммэра добавил, что обращение можно будет увидеть на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях, а также услышать на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, максим ликсутов , россия, москва, московский метрополитен