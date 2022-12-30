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Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы - РИА Новости, 30.12.2022
Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней.
2022-12-30T12:00
2022-12-30T12:00
2022-12-30T12:00
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Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней. Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания.
audio/mpeg
Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней. Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания.
audio/mpeg
Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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подкаст, новый год, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Новый год
Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней.