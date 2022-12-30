https://ria.ru/20221230/novogodnyaya-1841980624.html

Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы

Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы - РИА Новости, 30.12.2022

Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы

"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней.

2022-12-30T12:00

2022-12-30T12:00

2022-12-30T12:00

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Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы "В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней. Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания. audio/mpeg

Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы "В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней. Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания. audio/mpeg

Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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подкаст, новый год, аудио