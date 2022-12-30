Рейтинг@Mail.ru
США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221230/nefteprodukty-1842547174.html
США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России
США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России - РИА Новости, 30.12.2022
США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России
Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам из России. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:19
2022-12-30T22:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
министерство финансов сша
цены на нефть
нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам из России.Так, в ведомстве считают, что глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России — условие для освобождения от ценовых ограничений, при этом предупредив, что простое смешивание таковой считаться не будет. Конкретных цифр Министерство финансов США пока не предоставило. Потолок цен для нефти был установлен на уровне 60 долларов за баррель с возможностью пересмотра в будущем в зависимости от конъюнктуры рынка. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.В начале недели Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.Как отметил вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.
https://ria.ru/20221228/shvetsiya-1841787453.html
https://ria.ru/20221222/mestorozhdenie-1840564473.html
россия
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, цены на нефть, нефть, в мире, сша, цены, владимир путин, австралия, евросоюз, александр новак
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Санкции в отношении России, Министерство финансов США, Цены на нефть, Нефть, В мире, США, Цены, Владимир Путин, Австралия, Евросоюз, Александр Новак
19:19 30.12.2022 (обновлено: 22:45 30.12.2022)
 
США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России

Минфин США: переработка нефтепродуктов за пределами России позволит избежать потолка цен

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам из России.
Так, в ведомстве считают, что глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России — условие для освобождения от ценовых ограничений, при этом предупредив, что простое смешивание таковой считаться не будет.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 00:13
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России
Конкретных цифр Министерство финансов США пока не предоставило. Потолок цен для нефти был установлен на уровне 60 долларов за баррель с возможностью пересмотра в будущем в зависимости от конъюнктуры рынка.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 15:15
"Роснефть" обнаружила в Якутии крупное месторождение нефти и газа
В начале недели Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.
Как отметил вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
Посмотреть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов СШАЦены на нефтьНефтьВ миреСШАЦеныВладимир ПутинАвстралияЕвросоюзАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала