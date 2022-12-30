https://ria.ru/20221230/nefteprodukty-1842547174.html

США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России

США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России - РИА Новости, 30.12.2022

США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России

Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам из России. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:19

2022-12-30T19:19

2022-12-30T22:45

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ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам из России.Так, в ведомстве считают, что глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России — условие для освобождения от ценовых ограничений, при этом предупредив, что простое смешивание таковой считаться не будет. Конкретных цифр Министерство финансов США пока не предоставило. Потолок цен для нефти был установлен на уровне 60 долларов за баррель с возможностью пересмотра в будущем в зависимости от конъюнктуры рынка. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.В начале недели Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.Как отметил вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.

https://ria.ru/20221228/shvetsiya-1841787453.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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