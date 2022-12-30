19:19 30.12.2022 (обновлено: 22:45 30.12.2022)
США выпустили инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России
Минфин США: переработка нефтепродуктов за пределами России позволит избежать потолка цен
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам из России.
Так, в ведомстве считают, что глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России — условие для освобождения от ценовых ограничений, при этом предупредив, что простое смешивание таковой считаться не будет.
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Конкретных цифр Министерство финансов США пока не предоставило. Потолок цен для нефти был установлен на уровне 60 долларов за баррель с возможностью пересмотра в будущем в зависимости от конъюнктуры рынка.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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В начале недели Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.
Как отметил вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.