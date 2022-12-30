https://ria.ru/20221230/neft-1842381763.html

Цена на нефть может превысить сто долларов за баррель, заявил эксперт

Цена на нефть может превысить сто долларов за баррель, заявил эксперт - РИА Новости, 30.12.2022

Цена на нефть может превысить сто долларов за баррель, заявил эксперт

Цена на нефть марки Brent в первом квартале 2023 года может превысить 100 долларов за баррель из-за сокращения добычи в мире и установления потолка цены на... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T06:07

2022-12-30T06:07

2022-12-30T06:07

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

австралия

евросоюз

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цена на нефть марки Brent в первом квартале 2023 года может превысить 100 долларов за баррель из-за сокращения добычи в мире и установления потолка цены на доставляемую морем российскую нефть, заявил РИА Новости эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе. "Я предполагаю, что нефть марки Brent может превысить 100 долларов в первом квартале 2023 года и даже достичь 105-110 долларов, потому что предельная цена уже пошла вверх. Она подорожала на 17% - до свыше 85 долларов с 5 декабря, когда были введены ограничения на российскую нефть", - сказал Саламе. По его словам, сокращение нефтедобычи только кажется относительно небольшим, но если добавить к нему запрет со стороны России на экспорт нефти в страны, применяющие ограничения, оно составит миллионы баррелей в день. По мнению эксперта, такое сокращение определенно изменит ситуацию на мировом рынке нефти, вызвав дефицит и рост цен, особенно в условиях, когда рынок очень напряжен, а мировой спрос устойчив при сокращении глобальных резервных производственных мощностей. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20221229/neft-1842251955.html

https://ria.ru/20221229/neft-1842363332.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австралия, евросоюз, brent