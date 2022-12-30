Цена на нефть может превысить сто долларов за баррель, заявил эксперт
Мамдух Саламе: цена на нефть Brent в начале 2023 года может превысить $100 за баррель
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цена на нефть марки Brent в первом квартале 2023 года может превысить 100 долларов за баррель из-за сокращения добычи в мире и установления потолка цены на доставляемую морем российскую нефть, заявил РИА Новости эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.
"Я предполагаю, что нефть марки Brent может превысить 100 долларов в первом квартале 2023 года и даже достичь 105-110 долларов, потому что предельная цена уже пошла вверх. Она подорожала на 17% - до свыше 85 долларов с 5 декабря, когда были введены ограничения на российскую нефть", - сказал Саламе.
По его словам, сокращение нефтедобычи только кажется относительно небольшим, но если добавить к нему запрет со стороны России на экспорт нефти в страны, применяющие ограничения, оно составит миллионы баррелей в день. По мнению эксперта, такое сокращение определенно изменит ситуацию на мировом рынке нефти, вызвав дефицит и рост цен, особенно в условиях, когда рынок очень напряжен, а мировой спрос устойчив при сокращении глобальных резервных производственных мощностей.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.