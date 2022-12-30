https://ria.ru/20221230/natsmenshinstva-1842401620.html
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, принятия которого требовал ЕС
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, принятия которого требовал ЕС - РИА Новости, 30.12.2022
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, принятия которого требовал ЕС
Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины, при этом, согласно документу, права нацменьшинств могут... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:11
2022-12-30T10:11
2022-12-30T10:11
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины, при этом, согласно документу, права нацменьшинств могут ограничиваться "в интересах нацбезопасности". По информации украинского издания "Страна.ua", Евросоюз еще с 2019 года требовал переработать украинские нормы под стандарты ЕС по защите нацменьшинств. Эти требования возникли в связи с политикой украинизации, которая сужала языковые права прежде всего русских, но и других меньшинств тоже. Верховная рада приняла закон о нацменьшинствах в начале декабря. Согласно данным на сайте Рады, он уже подписан Зеленским. Законопроект запрещает дискриминацию нацменьшинств, гарантирует равные "гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы". В частности, право на образование, в том числе на языках национальных меньшинств, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, использование языка национального меньшинства. При этом в законе прописано, что права и свободы могут быть ограничены. "Реализация и/или защита прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут быть ограничены в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения", - говорится в тексте законопроекта. Ранее Верховная рада Украины приняла ряд законов, направленных на дерусификацию. Вопреки конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств, Киев на законодательном уровне запретил распространение и ввоз книг из РФ, исполнение российской музыки на радио и в общественных местах. В украинских школах с этого года запретили изучение русского языка и литературы даже в качестве факультативных предметов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20221226/zakharova-1841529366.html
https://ria.ru/20220610/yazyk-1790620757.html
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, принятия которого требовал ЕС
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, требуемый для дальнейшей евроинтеграции
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины, при этом, согласно документу, права нацменьшинств могут ограничиваться "в интересах нацбезопасности".
По информации украинского издания "Страна.ua", Евросоюз еще с 2019 года требовал переработать украинские нормы под стандарты ЕС по защите нацменьшинств. Эти требования возникли в связи с политикой украинизации, которая сужала языковые права прежде всего русских, но и других меньшинств тоже.
Верховная рада
приняла закон о нацменьшинствах в начале декабря. Согласно данным на сайте Рады, он уже подписан Зеленским.
Законопроект запрещает дискриминацию нацменьшинств, гарантирует равные "гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы". В частности, право на образование, в том числе на языках национальных меньшинств, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, использование языка национального меньшинства. При этом в законе прописано, что права и свободы могут быть ограничены.
"Реализация и/или защита прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут быть ограничены в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения", - говорится в тексте законопроекта.
Ранее Верховная рада Украины приняла ряд законов, направленных на дерусификацию. Вопреки конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств, Киев
на законодательном уровне запретил распространение и ввоз книг из РФ
, исполнение российской музыки на радио и в общественных местах. В украинских школах с этого года запретили изучение русского языка и литературы даже в качестве факультативных предметов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.