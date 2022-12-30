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Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов

Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов - РИА Новости, 30.12.2022

Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских дипломатов, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T21:34

2022-12-30T21:34

2022-12-30T21:46

общество

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сергей копыркин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских дипломатов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Почета Дарчиева Александра Никитича - директора департамента Северной Америки МИД РФ; орденом Дружбы - Барбина Владимира Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Дания", - гласит указ. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждены посол РФ в Бенине Игорь Евдокимов и посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Знаком отличия "За безупречную службу" 30 лет награжден директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

https://radiosputnik.ria.ru/20221222/kadyrov-1840599995.html

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общество, владимир путин, сергей копыркин, алексей полищук, россия, северная америка, бенин, снг