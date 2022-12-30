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Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов
Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов - РИА Новости, 30.12.2022
Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских дипломатов, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:34
2022-12-30T21:46
общество
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сергей копыркин
алексей полищук
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северная америка
бенин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских дипломатов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Почета Дарчиева Александра Никитича - директора департамента Северной Америки МИД РФ; орденом Дружбы - Барбина Владимира Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Дания", - гласит указ. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждены посол РФ в Бенине Игорь Евдокимов и посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Знаком отличия "За безупречную службу" 30 лет награжден директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
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общество, владимир путин, сергей копыркин, алексей полищук, россия, северная америка, бенин, снг
Общество, Владимир Путин, Сергей Копыркин, Алексей Полищук, Россия, Северная Америка, Бенин, СНГ
21:34 30.12.2022 (обновлено: 21:46 30.12.2022)
 
Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов

Путин подписал указ о награждении орденами и медалями нескольких российских дипломатов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских дипломатов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Почета Дарчиева Александра Никитича - директора департамента Северной Америки МИД РФ; орденом Дружбы - Барбина Владимира Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Дания", - гласит указ.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждены посол РФ в Бенине Игорь Евдокимов и посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
Знаком отличия "За безупречную службу" 30 лет награжден директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 16:49В России
Кадыров сообщил о получении высокой награды из рук Путина
 
ОбществоВладимир ПутинСергей КопыркинАлексей ПолищукРоссияСеверная АмерикаБенинСНГ
 
 
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