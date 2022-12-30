https://ria.ru/20221230/nagrazhdenie-1842561478.html
Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов
Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов - РИА Новости, 30.12.2022
Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских дипломатов, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:34
2022-12-30T21:34
2022-12-30T21:46
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских дипломатов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Почета Дарчиева Александра Никитича - директора департамента Северной Америки МИД РФ; орденом Дружбы - Барбина Владимира Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Дания", - гласит указ. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждены посол РФ в Бенине Игорь Евдокимов и посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Знаком отличия "За безупречную службу" 30 лет награжден директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
https://radiosputnik.ria.ru/20221222/kadyrov-1840599995.html
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общество, владимир путин, сергей копыркин, алексей полищук, россия, северная америка, бенин, снг
Общество, Владимир Путин, Сергей Копыркин, Алексей Полищук, Россия, Северная Америка, Бенин, СНГ
21:34 30.12.2022 (обновлено: 21:46 30.12.2022)
Путин наградил орденами и медалями российских дипломатов
Путин подписал указ о награждении орденами и медалями нескольких российских дипломатов