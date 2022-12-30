https://ria.ru/20221230/nagrazhdenie-1842560792.html

Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность

Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность - РИА Новости, 30.12.2022

Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность

Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза РФ Светлану Медведеву знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность, РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T21:25

2022-12-30T21:25

2022-12-30T21:46

общество

светлана медведева

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза РФ Светлану Медведеву знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность, говорится в указе главы государства. "За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Знаком отличия "За благодеяния" Медведеву Светлану Владимировну - президента Фонда социально-культурных инициатив", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221220/nagrazhdenie-1840048812.html

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общество, светлана медведева, владимир путин, россия