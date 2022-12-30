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Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность
Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность - РИА Новости, 30.12.2022
Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность
Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза РФ Светлану Медведеву знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность, РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:25
2022-12-30T21:46
общество
светлана медведева
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза РФ Светлану Медведеву знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность, говорится в указе главы государства. "За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Знаком отличия "За благодеяния" Медведеву Светлану Владимировну - президента Фонда социально-культурных инициатив", - говорится в документе.
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общество, светлана медведева, владимир путин, россия
Общество, Светлана Медведева, Владимир Путин, Россия
21:25 30.12.2022 (обновлено: 21:46 30.12.2022)
 
Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность

Путин наградил Светлану Медведеву за вклад в благотворительную и общественную деятельность

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкСупруга зампреда Совбеза РФ Светлана Медведева
Супруга зампреда Совбеза РФ Светлана Медведева - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Супруга зампреда Совбеза РФ Светлана Медведева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза РФ Светлану Медведеву знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность, говорится в указе главы государства.
"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Знаком отличия "За благодеяния" Медведеву Светлану Владимировну - президента Фонда социально-культурных инициатив", - говорится в документе.
Президент Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин, награжденный орденом За заслуги перед Отечеством I степени - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 16:45
Путин вручил государственные награды в Кремле
 
ОбществоСветлана МедведеваВладимир ПутинРоссия
 
 
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