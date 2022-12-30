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Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/naemniki-1842387236.html
Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар
Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар - РИА Новости, 30.12.2022
Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар
Командование ВСУ отправило наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:07
2022-12-30T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
киев
соледар
артемовск
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Командование ВСУ отправило наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, отряды представляют собой мобильные группы с натовским оружием, передвигающиеся на бронеавтомобилях Hummer. Координация групп с командованием ведется через переводчиков. "В каждой группе есть переводчик, так как боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском", — добавил Марочко. Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. Соледар находится в 15 километрах к северу от Артемовска.За агломерацию идут ожесточенные бои. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что ВСУ несут там серьезные потери. Как рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, российские войска планомерно сковывают Артемовск, а в Соледаре ежедневно продвигаются и отвоевывают важные участки.
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в мире, андрей марочко, киев, соледар, артемовск, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Киев, Соледар, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
08:07 30.12.2022 (обновлено: 09:02 30.12.2022)
 
Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар

Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Командование ВСУ отправило наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"В противовес нашим наступающим порядкам украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев", — сказал он.

По его словам, отряды представляют собой мобильные группы с натовским оружием, передвигающиеся на бронеавтомобилях Hummer. Координация групп с командованием ведется через переводчиков.
"В каждой группе есть переводчик, так как боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском", — добавил Марочко.
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Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. Соледар находится в 15 километрах к северу от Артемовска.
За агломерацию идут ожесточенные бои. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что ВСУ несут там серьезные потери. Как рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, российские войска планомерно сковывают Артемовск, а в Соледаре ежедневно продвигаются и отвоевывают важные участки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоКиевСоледарАртемовскВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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