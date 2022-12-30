https://ria.ru/20221230/naemniki-1842387236.html

Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар

Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар - РИА Новости, 30.12.2022

Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар

Командование ВСУ отправило наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:07

2022-12-30T08:07

2022-12-30T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

киев

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артемовск

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Командование ВСУ отправило наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, отряды представляют собой мобильные группы с натовским оружием, передвигающиеся на бронеавтомобилях Hummer. Координация групп с командованием ведется через переводчиков. "В каждой группе есть переводчик, так как боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском", — добавил Марочко. Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. Соледар находится в 15 километрах к северу от Артемовска.За агломерацию идут ожесточенные бои. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что ВСУ несут там серьезные потери. Как рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, российские войска планомерно сковывают Артемовск, а в Соледаре ежедневно продвигаются и отвоевывают важные участки.

https://ria.ru/20221230/vsu-1842371122.html

киев

соледар

артемовск

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в мире, андрей марочко, киев, соледар, артемовск, вооруженные силы украины, народная милиция лнр