Рейтинг@Mail.ru
Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221230/moskva-1842419593.html
Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы
Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 30.12.2022
Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:24
2022-12-30T11:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842417013_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_212c05af09b2b9ee24551b8d8972e8af.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача проекта - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Транзитная функция улиц сохранилась, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта получилось расширить тротуары и обустроить комфортные территории для отдыха", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что основные работы завершены на улицах Спартаковская, Старая и Новая Басманные, Бакунинская, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке, Басманном тупике и ряде других. Заммэра рассказал, что в рамках благоустройства убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Выполнено устройство дополнительной водосточной сети протяженностью 1,6 тысячи метров. "Расширили тротуары, их общая площадь теперь составляет 46 тысяч квадратных метров, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, для автомобилистов сделали парковочные карманы, оборудовали более 30 современных остановочных павильонов. Обновили систему освещения: всего установили почти 800 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в Басманном районе провели озеленение: пространства украсили около 120 взрослых деревьев и газон площадью почти 36 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20221230/moskva-1842394569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842417013_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_772a8d151da02861d308aeb471c55b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
11:24 30.12.2022
 

Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЗавершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы
Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача проекта - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Транзитная функция улиц сохранилась, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта получилось расширить тротуары и обустроить комфортные территории для отдыха", - отметил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что основные работы завершены на улицах Спартаковская, Старая и Новая Басманные, Бакунинская, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке, Басманном тупике и ряде других.
Заммэра рассказал, что в рамках благоустройства убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Выполнено устройство дополнительной водосточной сети протяженностью 1,6 тысячи метров.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 09:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом
"Расширили тротуары, их общая площадь теперь составляет 46 тысяч квадратных метров, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, для автомобилистов сделали парковочные карманы, оборудовали более 30 современных остановочных павильонов. Обновили систему освещения: всего установили почти 800 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в Басманном районе провели озеленение: пространства украсили около 120 взрослых деревьев и газон площадью почти 36 тысяч квадратных метров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала