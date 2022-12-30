https://ria.ru/20221230/moskva-1842419593.html

Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы

Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 30.12.2022

Завершены основные работы по благоустройству в Басманном районе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:24

2022-12-30T11:24

2022-12-30T11:24

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача проекта - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Транзитная функция улиц сохранилась, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта получилось расширить тротуары и обустроить комфортные территории для отдыха", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что основные работы завершены на улицах Спартаковская, Старая и Новая Басманные, Бакунинская, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке, Басманном тупике и ряде других. Заммэра рассказал, что в рамках благоустройства убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Выполнено устройство дополнительной водосточной сети протяженностью 1,6 тысячи метров. "Расширили тротуары, их общая площадь теперь составляет 46 тысяч квадратных метров, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, для автомобилистов сделали парковочные карманы, оборудовали более 30 современных остановочных павильонов. Обновили систему освещения: всего установили почти 800 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в Басманном районе провели озеленение: пространства украсили около 120 взрослых деревьев и газон площадью почти 36 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20221230/moskva-1842394569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы