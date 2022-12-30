https://ria.ru/20221230/moshenniki-1842366030.html

Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram

Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram - РИА Новости, 30.12.2022

Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram

Большинство современных мессенджеров сложны для взлома, но лазейка всегда остается, поэтому нужно быть особо внимательным к сообщениям в Telegram, которые... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T02:15

2022-12-30T02:15

2022-12-30T02:15

общество

технологии

telegram

рэу имени г. в. плеханова

павел терелянский

мошенничество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Большинство современных мессенджеров сложны для взлома, но лазейка всегда остается, поэтому нужно быть особо внимательным к сообщениям в Telegram, которые приходят от имени фейкового профиля "Уведомления", рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский.По его словам, код можно проанализировать и вмешаться в него — например, отключить функцию проверки пароля. В этом случае жертва получает уведомление о попытке взлома, и ей предлагается пройти по ссылке, которая "поможет защитить" учетную запись. После этого доступ к аккаунту оказывается потерян.Сомнительные уведомления можно распознать по их статусу — там указано, что пользователь был в Сети недавно. Настоящие уведомления Telegram рассылает из профиля с плашкой "Служебные уведомления", заключил Терелянский.

https://ria.ru/20221228/telegram-1841988960.html

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общество, технологии, telegram, рэу имени г. в. плеханова, павел терелянский, мошенничество