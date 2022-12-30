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Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram - РИА Новости, 30.12.2022
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Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram
Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram - РИА Новости, 30.12.2022
Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram
Большинство современных мессенджеров сложны для взлома, но лазейка всегда остается, поэтому нужно быть особо внимательным к сообщениям в Telegram, которые... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T02:15
2022-12-30T02:15
общество
технологии
telegram
рэу имени г. в. плеханова
павел терелянский
мошенничество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Большинство современных мессенджеров сложны для взлома, но лазейка всегда остается, поэтому нужно быть особо внимательным к сообщениям в Telegram, которые приходят от имени фейкового профиля "Уведомления", рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский.По его словам, код можно проанализировать и вмешаться в него — например, отключить функцию проверки пароля. В этом случае жертва получает уведомление о попытке взлома, и ей предлагается пройти по ссылке, которая "поможет защитить" учетную запись. После этого доступ к аккаунту оказывается потерян.Сомнительные уведомления можно распознать по их статусу — там указано, что пользователь был в Сети недавно. Настоящие уведомления Telegram рассылает из профиля с плашкой "Служебные уведомления", заключил Терелянский.
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общество, технологии, telegram, рэу имени г. в. плеханова, павел терелянский, мошенничество
Общество, Технологии, Telegram, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Павел Терелянский, Мошенничество
02:15 30.12.2022
 
Россиянам рассказали об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram

Эксперт Терелянский: мошенники стали писать в Telegram с фейкового профиля "Уведомления"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Большинство современных мессенджеров сложны для взлома, но лазейка всегда остается, поэтому нужно быть особо внимательным к сообщениям в Telegram, которые приходят от имени фейкового профиля "Уведомления", рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский.
По его словам, код можно проанализировать и вмешаться в него — например, отключить функцию проверки пароля. В этом случае жертва получает уведомление о попытке взлома, и ей предлагается пройти по ссылке, которая "поможет защитить" учетную запись. После этого доступ к аккаунту оказывается потерян.
Сомнительные уведомления можно распознать по их статусу — там указано, что пользователь был в Сети недавно. Настоящие уведомления Telegram рассылает из профиля с плашкой "Служебные уведомления", заключил Терелянский.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 17:36
В Kaspersky рассказали о новом способе кражи аккаунта в Telegram
 
ОбществоТехнологииTelegramРЭУ имени Г. В. ПлехановаПавел ТерелянскийМошенничество
 
 
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