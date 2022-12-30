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ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе

ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе - РИА Новости, 30.12.2022

ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе

Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:23

2022-12-30T10:23

2022-12-30T11:10

специальная военная операция на украине

северный кавказ

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

ставрополь

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт.Сегодня в ФСБ заявили, что на Северном Кавказе задержан украинский мигрант, по заданию киевских спецслужб планировавший "преступление террористического характера", но что именно и в каком регионе - в релизе не было указано."Работал на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО", - сказал задержанный.Минутный видеоролик начинается с того, что мужчину скручивают силовики на заснеженном тротуаре, а на вопрос, что он здесь делал, отвечает: "Сейчас все расскажу!"Судя по кадрам, задержание проходило в Ставрополе рядом с салоном красоты.

https://ria.ru/20221230/lnr-1842384240.html

северный кавказ

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Задержание украинского мигранта, готовившего теракт. Видео ФСБ России Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт. 2022-12-30T10:23 true PT1M06S

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северный кавказ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ставрополь