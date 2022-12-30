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ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/mirant-1842404365.html
ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе
ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе - РИА Новости, 30.12.2022
ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе
Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:23
2022-12-30T11:10
специальная военная операция на украине
северный кавказ
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
ставрополь
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт.Сегодня в ФСБ заявили, что на Северном Кавказе задержан украинский мигрант, по заданию киевских спецслужб планировавший "преступление террористического характера", но что именно и в каком регионе - в релизе не было указано."Работал на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО", - сказал задержанный.Минутный видеоролик начинается с того, что мужчину скручивают силовики на заснеженном тротуаре, а на вопрос, что он здесь делал, отвечает: "Сейчас все расскажу!"Судя по кадрам, задержание проходило в Ставрополе рядом с салоном красоты.
https://ria.ru/20221230/lnr-1842384240.html
северный кавказ
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Задержание украинского мигранта, готовившего теракт. Видео ФСБ России
Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт.
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северный кавказ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ставрополь
Специальная военная операция на Украине, Северный Кавказ, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Ставрополь
10:23 30.12.2022 (обновлено: 11:10 30.12.2022)
 
ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта на Кавказе

ФСБ опубликовала видео задержания украинского мигранта, готовившего теракт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Задержанный на Северном Кавказе мигрант из Украины признался на опубликованном ФСБ видео, что он против спецоперации и хотел устроить теракт.
Сегодня в ФСБ заявили, что на Северном Кавказе задержан украинский мигрант, по заданию киевских спецслужб планировавший "преступление террористического характера", но что именно и в каком регионе - в релизе не было указано.
"Работал на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО", - сказал задержанный.
Минутный видеоролик начинается с того, что мужчину скручивают силовики на заснеженном тротуаре, а на вопрос, что он здесь делал, отвечает: "Сейчас все расскажу!"
Судя по кадрам, задержание проходило в Ставрополе рядом с салоном красоты.
Бойцы Центра специального назначения ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 07:07Специальная военная операция на Украине
Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверный КавказУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияСтаврополь
 
 
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