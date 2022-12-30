Рейтинг@Mail.ru
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/minoborony-1842453874.html
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины - РИА Новости, 30.12.2022
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины
Российские войска 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставленное Западом... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:17
2022-12-30T19:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842472463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca66f23f987961a32a890f38e3cb4376.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские войска 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставленное Западом вооружение, заявило Минобороны в Telegram-канале."В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины", — говорится в сводке.Кроме того, были нарушены железнодорожные перевозки, из-за чего поставленное на Украину иностранное вооружение оказалось заблокированным в тыловых районах, добавили в военном ведомстве.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221230/istrebiteli-1842454447.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры ударов по системе военного управления и объектам энергетики Украины
Кадры ударов по системе военного управления и объектам энергетики Украины
2022-12-30T13:17
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842472463_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a331bb06121eab3569fa781381c1d2d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:17 30.12.2022 (обновлено: 19:32 30.12.2022)
 
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины

Минобороны заявило о блокировке поставленного Киеву западного оружия после удара ВС России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские войска 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставленное Западом вооружение, заявило Минобороны в Telegram-канале.
"В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, были нарушены железнодорожные перевозки, из-за чего поставленное на Украину иностранное вооружение оказалось заблокированным в тыловых районах, добавили в военном ведомстве.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 13:19Специальная военная операция на Украине
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала