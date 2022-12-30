https://ria.ru/20221230/minoborony-1842453874.html

Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины

Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины - РИА Новости, 30.12.2022

Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины

Российские войска 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставленное Западом... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:17

2022-12-30T13:17

2022-12-30T19:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские войска 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставленное Западом вооружение, заявило Минобороны в Telegram-канале."В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины", — говорится в сводке.Кроме того, были нарушены железнодорожные перевозки, из-за чего поставленное на Украину иностранное вооружение оказалось заблокированным в тыловых районах, добавили в военном ведомстве.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

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Кадры ударов по системе военного управления и объектам энергетики Украины Кадры ударов по системе военного управления и объектам энергетики Украины 2022-12-30T13:17 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины