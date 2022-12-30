https://ria.ru/20221230/minoborony-1842453874.html
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины - РИА Новости, 30.12.2022
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины
Российские войска 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставленное Западом... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:17
2022-12-30T13:17
2022-12-30T19:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские войска 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставленное Западом вооружение, заявило Минобороны в Telegram-канале."В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины", — говорится в сводке.Кроме того, были нарушены железнодорожные перевозки, из-за чего поставленное на Украину иностранное вооружение оказалось заблокированным в тыловых районах, добавили в военном ведомстве.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221230/istrebiteli-1842454447.html
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7 495 645-6601
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Кадры ударов по системе военного управления и объектам энергетики Украины
Кадры ударов по системе военного управления и объектам энергетики Украины
2022-12-30T13:17
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:17 30.12.2022 (обновлено: 19:32 30.12.2022)
Российские силы за сутки поразили объекты военного управления Украины
Минобороны заявило о блокировке поставленного Киеву западного оружия после удара ВС России