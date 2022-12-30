В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Курская область продлила желтый уровень террористической опасности с 5 января на 15 суток
© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлен с 5 января на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие в регионе "желтого" уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток", — сообщил он в своём Telegram-канале.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Ранее его неоднократно продлевали.
Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.