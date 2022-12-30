https://ria.ru/20221230/kursk-1842472969.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 30.12.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлен с 5 января на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:33

2022-12-30T14:33

2022-12-30T14:33

роман старовойт

курская область

россия

происшествия

терроризм

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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлен с 5 января на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Ранее его неоднократно продлевали. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Курская область граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.

https://ria.ru/20221230/mirant-1842404365.html

курская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роман старовойт, курская область, россия, происшествия, терроризм