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Курс евро превысил 77 рублей

Курс евро превысил 77 рублей - РИА Новости, 30.12.2022

Курс евро превысил 77 рублей

Курс рубля днем перешел к снижению против евро, который подскакивал выше 77 рублей, впервые с 22 декабря, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:20

2022-12-30T12:20

2022-12-30T12:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

евро

рубль

доллар

курс доллара

курс рубля

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля днем перешел к снижению против евро, который подскакивал выше 77 рублей, впервые с 22 декабря, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск снижается на 91 копейку, до 71,26 рубля, евро - растёт на 76 копеек, до 76,76 рубля, юаня - падает на 26 копеек, до 9,93 рубля.Минутами ранее курс евро пробил отметку в 77 рублей.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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