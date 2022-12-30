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Курс евро превысил 77 рублей - РИА Новости, 30.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро превысил 77 рублей
Курс евро превысил 77 рублей - РИА Новости, 30.12.2022
Курс евро превысил 77 рублей
Курс рубля днем перешел к снижению против евро, который подскакивал выше 77 рублей, впервые с 22 декабря, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:20
2022-12-30T12:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
евро
рубль
доллар
курс доллара
курс рубля
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля днем перешел к снижению против евро, который подскакивал выше 77 рублей, впервые с 22 декабря, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск снижается на 91 копейку, до 71,26 рубля, евро - растёт на 76 копеек, до 76,76 рубля, юаня - падает на 26 копеек, до 9,93 рубля.Минутами ранее курс евро пробил отметку в 77 рублей.
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экономика, московская биржа, евро, рубль, доллар, курс доллара, курс рубля, россия, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, евро, Рубль, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Россия, Валюта, Динамика курсов валют
12:20 30.12.2022 (обновлено: 12:34 30.12.2022)
 
Курс евро превысил 77 рублей

Курс евро на Московской бирже вырос выше 77 рублей впервые с 22 декабря

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля днем перешел к снижению против евро, который подскакивал выше 77 рублей, впервые с 22 декабря, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск снижается на 91 копейку, до 71,26 рубля, евро - растёт на 76 копеек, до 76,76 рубля, юаня - падает на 26 копеек, до 9,93 рубля.
Минутами ранее курс евро пробил отметку в 77 рублей.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаевроРубльДолларКурс доллараКурс рубляРоссияВалютаДинамика курсов валют
 
 
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