https://ria.ru/20221230/kurorty-1842284103.html

Горнолыжные курорты России определились с новогодней программой

Горнолыжные курорты России определились с новогодней программой - РИА Новости, 30.12.2022

Горнолыжные курорты России определились с новогодней программой

Российские горнолыжные курорты подготовили разнообразные программы для празднования Нового года: шоу холодного сценического огня, дискотеки, "Последний... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:53

2022-12-30T17:53

2022-12-30T17:54

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

дед мороз

снегурочка

роза хутор

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501346_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5211ca3ad303e88dfb34aa849085e749.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские горнолыжные курорты подготовили разнообразные программы для празднования Нового года: шоу холодного сценического огня, дискотеки, "Последний глинтвейн с Тигром" и, конечно, поздравления от Деда Мороза. Шоу холодного огняКак сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор", 31 декабря праздничная программа начнется в 10 утра с различных игровых активностей. Все желающие смогут сразиться в "Кнопочном бое", прогуляться по "Лабиринту Аватара", сыграть в городки с валенками. Планируется квест "Путешествие в Рождество" в сопровождении DJ-сета. На площади у ратуши, гостей ждут танцевальная программа, детский спектакль "Щелкунчик", а также демонстрация новых серий мультфильма "Ну, погоди!", в которых заняты маскоты курорта Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.В 23:55 на большом экране будет транслироваться поздравление президента России Владимира Путина. Продолжат новогоднюю ночь шоу холодного сценического огня и дискотека.Ресторан "Дичъ" 31 декабря устроит авторский ужин с шеф-поваром Василием Емельяненко в формате "Царская охота". Знаменитый кулинарный блогер проведет мастер-класс по превращению смородины в черную икру, поможет ему в этом молекулярная кухня.В течение всей новогодней недели на курорте проходят развлекательные активности: игры на свежем воздухе, театрализованные представления, детская анимация. В концертном зале "Роза Холл" покажут знаменитые мюзиклы "Красавица и Чудовище" и "Призрак оперы".Горы, музыка и жараНа курорте "Красная Поляна" гостей ждут розыгрыши, подарки и выступление популярной группы "Банд'Эрос". Большой бесплатный концерт пройдет в парке "Времена года". На территории аprès-ski "Горы & Музыка" на уровне Поляна 960 запланировали главную новогоднюю вечеринку. Организаторы обещают яркие DJ-сеты, неформальное общение и специальное меню с праздничными коктейлями. С 29 декабря по 8 января на Поляне 540 проходят музыкальные парады со сказочными героями, выступления кавер-группы "Жара", дискотеки и розыгрыши подарков. Мальчики-зайчики, девочки-снежинкиТретий сочинский курорт, "Газпром", начнет новогоднюю программу с костюмированного спуска на Альпике, он пройдет 31 декабря с 12:00 до 14:00. "Дресс-код "мальчики – зайчики, девочки – снежинки" особенно приветствуются", – уточняют на курорте.Обещают разнообразные праздничные программы, в том числе для детей и подростков. Например, для последних в "Гранд Отель Поляна" 31 декабря с 20:00 до 03:00 проводят вечеринку у бассейна с диджеем и шоу гигантских мыльных пузырей. С 28 декабря по 8 января на курорте проходит фестиваль мероприятий "Горы зимой и летом" с танцами, выступлениями и мастер-классами.Догони Деда МорозаКурорт "Эльбрус" 31 декабря предлагает поучаствовать в квесте "Найди Деда Мороза!" Запланированы катание и фотосессии с главным зимним волшебником, Снегурочкой и Лисой Мухой. В 22:00 стартует вечерняя новогодняя шоу-программа, всю ночь будут работать фотозона и аниматоры. Все каникулы гостей ждет катание на тюбинге, праздничная иллюминация и много снега. 3 января состоится костюмированный спуск на лыжах и сноубордах."Архыз" подготовил театрализованное представление "Новогодняя сказка", интерактивы для детей и взрослых. В 22:00 под сеты DJ стартует вечерняя часть с развлечениями и конкурсами. Музыкальная программа продлится до 1:30 новогодней ночи.А с 23:50 до 00:15 пройдет встреча Нового года с Дедом Морозом, потом дискотека по открытым небом, а завершит праздник DJ-сет.Подъемник для СнегурочкиБары, рестораны и ночные клубы курорта "Шерегеш" обещают развлекать по-разному. Например, в AYS Bunker гостей будут ждать девушки в народных костюмах и медведь с пирожками, в ресторане "Шория" предусмотрены выступления ведущего, диджея, вокалиста, а также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Новый год в стиле мультфильма LOONEY TUNES пройдет в баре Grelka, по мотивам советского кино – в ресторане "Шерегеш".В Секторе Е курорта 31 декабря всем гостям в костюмах Снегурочки, Деда Мороза и Зайчика обещают бесплатные проходы на подъемник. Он будет работать и ночью – с 23:00 до 00:15.3 января в Ski Resort Belka пройдет детская новогодняя елка. Юных гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и Бельчонок.Кино и ужиныПраздновать Новый год на алтайском курорте "Манжерок" тоже будут с размахом. С 30 декабря по 8 января здесь проходит большая развлекательная программа, которая на будущий год, по планам организаторов, перерастет в полноценный ежегодный фестиваль MANZHERFEST. Для детей приготовили сюрпризы аниматоры, взрослым предлагают отправиться на кинопросмотры, гастроужины и этнические мастер-классы. Непосредственно 31 декабря на курорте гостей ждут русская красавица Любавушка, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодний банкет в шатре "Russian Новый год 2023" со сказочной концертной программой и детской анимацией, а также праздничный салют.

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

красная поляна

эльбрус

архыз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, дед мороз, снегурочка, роза хутор, газпром, новый год, красная поляна, эльбрус, архыз, куда можно лететь, куда поехать, сноуборд