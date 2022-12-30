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Взаимодействие с Киевом рано или поздно состоится, заявил Полянский

Взаимодействие с Киевом рано или поздно состоится, заявил Полянский - РИА Новости, 30.12.2022

Взаимодействие с Киевом рано или поздно состоится, заявил Полянский

Сотрудники постпредства Украины в ООН не контактируют с российскими коллегами по указанию главы украинской миссии Сергея Кислицы, заявил первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T21:13

2022-12-30T21:13

2022-12-30T21:13

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ООН, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники постпредства Украины в ООН не контактируют с российскими коллегами по указанию главы украинской миссии Сергея Кислицы, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем телеграм-канале, при этом он выразил надежду на то, что такая ситуация рано или поздно изменится. По его словам, могли бы быть ситуации, когда представители Москвы и Киева без телекамер какие-то сюжеты могли бы обсуждать, "в том числе касающиеся международной обстановки сейчас". "Были попытки повести консультации, закрытые заседания, где могли бы участвовать украинцы. Но потом они сами поняли, что эти консультации ничем не будут отличаться от обычного заседания - там будет такая же истерика господина Кислицы. Какой смысл тогда терять время на это", - сказал Полянский. По его мнению, из-за подобного настроя руководителя своей делегации "украинцы не используют канала для диалога" с российскими коллегами. "Но это их выбор. И я надеюсь, что ситуация через какое-то время изменится, потому что говорить все равно придется рано или поздно. Лучше раньше, чем позже", - заключил зампостпреда РФ при ООН.

https://ria.ru/20221027/ukraintsy-1827302074.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842155077.html

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в мире, сергей кислица, киев, россия, украина, оон