Взаимодействие с Киевом рано или поздно состоится, заявил Полянский
Полянский выразил надежду на возобновление контактов с киевскими коллегами в ООН
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники постпредства Украины в ООН не контактируют с российскими коллегами по указанию главы украинской миссии Сергея Кислицы, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем телеграм-канале, при этом он выразил надежду на то, что такая ситуация рано или поздно изменится.
По его словам, могли бы быть ситуации, когда представители Москвы и Киева без телекамер какие-то сюжеты могли бы обсуждать, "в том числе касающиеся международной обстановки сейчас".
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"Были попытки повести консультации, закрытые заседания, где могли бы участвовать украинцы. Но потом они сами поняли, что эти консультации ничем не будут отличаться от обычного заседания - там будет такая же истерика господина Кислицы. Какой смысл тогда терять время на это", - сказал Полянский.
По его мнению, из-за подобного настроя руководителя своей делегации "украинцы не используют канала для диалога" с российскими коллегами.
"Но это их выбор. И я надеюсь, что ситуация через какое-то время изменится, потому что говорить все равно придется рано или поздно. Лучше раньше, чем позже", - заключил зампостпреда РФ при ООН.
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