Рейтинг@Mail.ru
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/kontakt-1842449407.html
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель - РИА Новости, 30.12.2022
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентариям необходимо наладить диалог с жителями освобожденных территорий. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:56
2022-12-30T12:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентариям необходимо наладить диалог с жителями освобожденных территорий. "Парламентариям предстоит решить не менее ответственную задачу по налаживанию диалога с жителями освобожденных территорий. По установлению с ними контакта и создания условий для того, чтобы переходный процесс стал для населения всего населения ДНР безболезненным и непродолжительным", - сказал Пушилин на заключительном в 2022 году заседании парламента. Сегодня депутаты приняли новую конституцию ДНР.
https://ria.ru/20221230/dnr-1842440150.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире
12:56 30.12.2022
 
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель

Пушилин призвал депутатов ДНР наладить контакт с жителями освобожденных территорий

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентариям необходимо наладить диалог с жителями освобожденных территорий.
"Парламентариям предстоит решить не менее ответственную задачу по налаживанию диалога с жителями освобожденных территорий. По установлению с ними контакта и создания условий для того, чтобы переходный процесс стал для населения всего населения ДНР безболезненным и непродолжительным", - сказал Пушилин на заключительном в 2022 году заседании парламента.
Сегодня депутаты приняли новую конституцию ДНР.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 12:27Специальная военная операция на Украине
Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала