https://ria.ru/20221230/kontakt-1842449407.html

Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель

Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель - РИА Новости, 30.12.2022

Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентариям необходимо наладить диалог с жителями освобожденных территорий. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:56

2022-12-30T12:56

2022-12-30T12:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентариям необходимо наладить диалог с жителями освобожденных территорий. "Парламентариям предстоит решить не менее ответственную задачу по налаживанию диалога с жителями освобожденных территорий. По установлению с ними контакта и создания условий для того, чтобы переходный процесс стал для населения всего населения ДНР безболезненным и непродолжительным", - сказал Пушилин на заключительном в 2022 году заседании парламента. Сегодня депутаты приняли новую конституцию ДНР.

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донецкая народная республика, денис пушилин, в мире