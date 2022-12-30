https://ria.ru/20221230/kontakt-1842449407.html
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель - РИА Новости, 30.12.2022
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентариям необходимо наладить диалог с жителями освобожденных территорий. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:56
2022-12-30T12:56
2022-12-30T12:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентариям необходимо наладить диалог с жителями освобожденных территорий. "Парламентариям предстоит решить не менее ответственную задачу по налаживанию диалога с жителями освобожденных территорий. По установлению с ними контакта и создания условий для того, чтобы переходный процесс стал для населения всего населения ДНР безболезненным и непродолжительным", - сказал Пушилин на заключительном в 2022 году заседании парламента. Сегодня депутаты приняли новую конституцию ДНР.
https://ria.ru/20221230/dnr-1842440150.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель
Пушилин призвал депутатов ДНР наладить контакт с жителями освобожденных территорий