https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842407931.html

Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР

Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022

Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР

И.о. главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что принятие новой конституции ЛНР позволит приступить к формированию органов власти и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:44

2022-12-30T10:44

2022-12-30T10:52

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. И.о. главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что принятие новой конституции ЛНР позволит приступить к формированию органов власти и управления республики.Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию ЛНР."Это судьбоносный момент для нашей республики, который позволит нам в дальнейшем в правовом поле приступить к формированию органов власти и управления Луганской Народной Республики", - сказал он, выступая перед депутатами.По словам Пасечника, принятие конституции говорит о том, что ЛНР "максимально быстро и эффективно интегрируется в правовое поле России и становится полноправным субъектом Российской Федерации".Он также отметил, что 2022 год был сложным для ЛНР, но в то же время и судьбоносным. "Несмотря на все сложности, мы все вместе достигли цели – мы вошли в состав РФ, мы часть России, мы вернулись домой. Второе, мы освободили наши территории от украинских националистов", - сказал и.о. главы ЛНР.

https://ria.ru/20221229/lnr-1842347598.html

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луганская народная республика, в мире, здоровье - общество, леонид пасечник, россия