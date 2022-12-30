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Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842407931.html
Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР
Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022
Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР
И.о. главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что принятие новой конституции ЛНР позволит приступить к формированию органов власти и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:44
2022-12-30T10:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
здоровье - общество
леонид пасечник
россия
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. И.о. главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что принятие новой конституции ЛНР позволит приступить к формированию органов власти и управления республики.Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию ЛНР."Это судьбоносный момент для нашей республики, который позволит нам в дальнейшем в правовом поле приступить к формированию органов власти и управления Луганской Народной Республики", - сказал он, выступая перед депутатами.По словам Пасечника, принятие конституции говорит о том, что ЛНР "максимально быстро и эффективно интегрируется в правовое поле России и становится полноправным субъектом Российской Федерации".Он также отметил, что 2022 год был сложным для ЛНР, но в то же время и судьбоносным. "Несмотря на все сложности, мы все вместе достигли цели – мы вошли в состав РФ, мы часть России, мы вернулись домой. Второе, мы освободили наши территории от украинских националистов", - сказал и.о. главы ЛНР.
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луганская народная республика, в мире, здоровье - общество, леонид пасечник, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Здоровье - Общество, Леонид Пасечник, Россия
10:44 30.12.2022 (обновлено: 10:52 30.12.2022)
 
Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР

Пасечник назвал принятие новой конституции судьбоносным моментом для ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. И.о. главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что принятие новой конституции ЛНР позволит приступить к формированию органов власти и управления республики.
Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию ЛНР.
"Это судьбоносный момент для нашей республики, который позволит нам в дальнейшем в правовом поле приступить к формированию органов власти и управления Луганской Народной Республики", - сказал он, выступая перед депутатами.
По словам Пасечника, принятие конституции говорит о том, что ЛНР "максимально быстро и эффективно интегрируется в правовое поле России и становится полноправным субъектом Российской Федерации".
Он также отметил, что 2022 год был сложным для ЛНР, но в то же время и судьбоносным. "Несмотря на все сложности, мы все вместе достигли цели – мы вошли в состав РФ, мы часть России, мы вернулись домой. Второе, мы освободили наши территории от украинских националистов", - сказал и.о. главы ЛНР.
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник около Елки желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 20:56Специальная военная операция на Украине
Пасечник постановил действие комендантского часа в некоторых частях ЛНР
 
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