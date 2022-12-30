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Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 30.12.2022
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Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 30.12.2022
Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, среди перспективных направлений в том числе геологоразведка и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:55
2022-12-30T16:55
россия
экономика
максим решетников
танзания
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, среди перспективных направлений в том числе геологоразведка и туризм, сообщает Минэкономразвития РФ. "В рамках работы по расширению российско-африканского сотрудничества министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Объединенной Республики Танзании Ашату Качавамба Киджаджи подписали межправительственное соглашение о создании совместной межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди перспективных направлений сотрудничества - геологоразведка и добыча полезных ископаемых, туризм, энергетика, информационно-коммуникационные технологии. Директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек отметил, что запуск работы межправительственной комиссии между Россией и Танзанией создаст условия для активизации российско-танзанийских экономических отношений и позволит перевести их на качественно новый уровень.
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россия, экономика, максим решетников, танзания, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Максим Решетников, Танзания, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
16:55 30.12.2022
 
Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

Минэкономразвития: Россия и Танзания создали комиссию по экономическому сотрудничеству

CC BY-SA 2.0 / George Lamson / Cultural Center in Arusha in Tanzania-01 1-12-12Культурный центр в Танзании
Культурный центр в Танзании - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC BY-SA 2.0 / George Lamson / Cultural Center in Arusha in Tanzania-01 1-12-12
Культурный центр в Танзании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, среди перспективных направлений в том числе геологоразведка и туризм, сообщает Минэкономразвития РФ.
"В рамках работы по расширению российско-африканского сотрудничества министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Объединенной Республики Танзании Ашату Качавамба Киджаджи подписали межправительственное соглашение о создании совместной межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди перспективных направлений сотрудничества - геологоразведка и добыча полезных ископаемых, туризм, энергетика, информационно-коммуникационные технологии.
Директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек отметил, что запуск работы межправительственной комиссии между Россией и Танзанией создаст условия для активизации российско-танзанийских экономических отношений и позволит перевести их на качественно новый уровень.
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РоссияЭкономикаМаксим РешетниковТанзанияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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