https://ria.ru/20221230/komissiya-1842517860.html

Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 30.12.2022

Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, среди перспективных направлений в том числе геологоразведка и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:55

2022-12-30T16:55

2022-12-30T16:55

россия

экономика

максим решетников

танзания

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, среди перспективных направлений в том числе геологоразведка и туризм, сообщает Минэкономразвития РФ. "В рамках работы по расширению российско-африканского сотрудничества министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Объединенной Республики Танзании Ашату Качавамба Киджаджи подписали межправительственное соглашение о создании совместной межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди перспективных направлений сотрудничества - геологоразведка и добыча полезных ископаемых, туризм, энергетика, информационно-коммуникационные технологии. Директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек отметил, что запуск работы межправительственной комиссии между Россией и Танзанией создаст условия для активизации российско-танзанийских экономических отношений и позволит перевести их на качественно новый уровень.

https://ria.ru/20221228/sammit-1842043398.html

россия

танзания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, максим решетников, танзания, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)