Россия и Танзания создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Минэкономразвития: Россия и Танзания создали комиссию по экономическому сотрудничеству
CC BY-SA 2.0 / George Lamson / Cultural Center in Arusha in Tanzania-01 1-12-12Культурный центр в Танзании
Культурный центр в Танзании. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, среди перспективных направлений в том числе геологоразведка и туризм, сообщает Минэкономразвития РФ.
"В рамках работы по расширению российско-африканского сотрудничества министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Объединенной Республики Танзании Ашату Качавамба Киджаджи подписали межправительственное соглашение о создании совместной межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди перспективных направлений сотрудничества - геологоразведка и добыча полезных ископаемых, туризм, энергетика, информационно-коммуникационные технологии.
Директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек отметил, что запуск работы межправительственной комиссии между Россией и Танзанией создаст условия для активизации российско-танзанийских экономических отношений и позволит перевести их на качественно новый уровень.
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