https://ria.ru/20221230/kitay-1842431353.html
Китай решительно поддерживает развитие частного сектора экономики
Китай решительно поддерживает развитие частного сектора экономики - РИА Новости, 30.12.2022
Китай решительно поддерживает развитие частного сектора экономики
В последнее время различные регионы Китая представили ряд политических мер, направленных на оказание помощи частным предприятиям, развитие субъектов рынка и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:00
2022-12-30T12:00
2022-12-30T12:00
россия-китай: главное
китай
хэйлунцзян
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МОСКВА, 30 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В последнее время различные регионы Китая представили ряд политических мер, направленных на оказание помощи частным предприятиям, развитие субъектов рынка и стимулирование стабильного экономического роста.Частный сектор экономики играет в Китае чрезвычайно важную роль в решении проблемы трудоустройства, стимулировании инноваций, расширении открытости и т. д.В провинции Хэйлунцзян выпускники высших учебных заведений могут подать заявление на получение обеспеченного займа размером не более 200 тысяч юаней для открытия бизнеса. Проценты по займу будет выплачивать Министерство финансов страны.В провинции Хубэй создан фонд экстренной финансовой помощи для малых и средних предприятий размером 500 миллионов юаней. Фонд будет предоставлять предприятиям денежные средства на короткий срок для преодоления трудностей.Провинция Гуандун предоставляет премии или субсидии размером не более 2 млн юаней предприятиям сферы услуг (общественное питание, проживание и управление домашними делами)В течение последних лет Китай принял ряд политических мер, направленных на поддержку частных компаний, на малые и средние предприятия. Данные меры включают в себя множество видов поддержки, начиная со снижения налогов и издержек, заканчивая уменьшением расходов по социальному страхованию и предоставлению дисконтированных ссуд. Кроме того, малым и средним предприятиям оказывается поддержка в развитии по пути "специализации и инноваций". Для них создаются благоприятные условия развития и все необходимые гарантии. По состоянию на конец августа текущего года, в Китае было зарегистрировано 163 миллиона субъектов рынка, среди которых 93,3% — это частные предприятия.За первые 10 месяцев текущего года общая сумма снижения налогов для индивидуальных предпринимателей страны составила 328,5 миллиарда юаней.Частный сектор экономики стал надежной силой для поддержания жизненного уровня народных масс, стимулирования инноваций и качественного развития. В 2019 году частные предприятия впервые обогнали предприятия с инокапиталом и стали крупнейшим субъектом внешней торговли в Китае.Во время различных вызовов и испытаний, таких как спад экономики и эпидемия коронавируса, частный сектор экономики, а также малые и средние предприятия столкнулись с трудностями в своей деятельности и не были до конца уверены в своих силах. На завершившемся 16 декабря Центральном совещании по экономической работе вновь была подчеркнута решимость КНР в оказании поддержки частной экономики и в развитии частных предприятий.На совещании была отмечена необходимость беспристрастного отношения к государственным и частным предприятиям с системной и юридической точек зрения, защиты собственности частных компаний, прав и интересов предпринимателей в соответствии с законом, совершенствования системы добросовестной конкуренции, противостояния местному протекционизму и административному диктату, оказания поддержки в развитии малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, решения проблем частных предприятий, внедрения актуальных практик, создания "близких и прозрачных" взаимоотношений между государством и бизнесом. Все это должно укрепить уверенность частных предприятий в долгосрочном развитии.
https://ria.ru/20221223/kitay-1840821889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, хэйлунцзян
Россия-Китай: Главное, Китай, Хэйлунцзян
МОСКВА, 30 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В последнее время различные регионы Китая представили ряд политических мер, направленных на оказание помощи частным предприятиям, развитие субъектов рынка и стимулирование стабильного экономического роста.
Частный сектор экономики играет в Китае чрезвычайно важную роль в решении проблемы трудоустройства, стимулировании инноваций, расширении открытости и т. д.
В провинции Хэйлунцзян
выпускники высших учебных заведений могут подать заявление на получение обеспеченного займа размером не более 200 тысяч юаней для открытия бизнеса. Проценты по займу будет выплачивать Министерство финансов страны.
В провинции Хубэй
создан фонд экстренной финансовой помощи для малых и средних предприятий размером 500 миллионов юаней. Фонд будет предоставлять предприятиям денежные средства на короткий срок для преодоления трудностей.
Провинция Гуандун
предоставляет премии или субсидии размером не более 2 млн юаней предприятиям сферы услуг (общественное питание, проживание и управление домашними делами)
В течение последних лет Китай принял ряд политических мер, направленных на поддержку частных компаний, на малые и средние предприятия. Данные меры включают в себя множество видов поддержки, начиная со снижения налогов и издержек, заканчивая уменьшением расходов по социальному страхованию и предоставлению дисконтированных ссуд. Кроме того, малым и средним предприятиям оказывается поддержка в развитии по пути "специализации и инноваций". Для них создаются благоприятные условия развития и все необходимые гарантии. По состоянию на конец августа текущего года, в Китае было зарегистрировано 163 миллиона субъектов рынка, среди которых 93,3% — это частные предприятия.
За первые 10 месяцев текущего года общая сумма снижения налогов для индивидуальных предпринимателей страны составила 328,5 миллиарда юаней.
Частный сектор экономики стал надежной силой для поддержания жизненного уровня народных масс, стимулирования инноваций и качественного развития. В 2019 году частные предприятия впервые обогнали предприятия с инокапиталом и стали крупнейшим субъектом внешней торговли в Китае.
Во время различных вызовов и испытаний, таких как спад экономики и эпидемия коронавируса, частный сектор экономики, а также малые и средние предприятия столкнулись с трудностями в своей деятельности и не были до конца уверены в своих силах. На завершившемся 16 декабря Центральном совещании по экономической работе вновь была подчеркнута решимость КНР в оказании поддержки частной экономики и в развитии частных предприятий.
На совещании была отмечена необходимость беспристрастного отношения к государственным и частным предприятиям с системной и юридической точек зрения, защиты собственности частных компаний, прав и интересов предпринимателей в соответствии с законом, совершенствования системы добросовестной конкуренции, противостояния местному протекционизму и административному диктату, оказания поддержки в развитии малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, решения проблем частных предприятий, внедрения актуальных практик, создания "близких и прозрачных" взаимоотношений между государством и бизнесом. Все это должно укрепить уверенность частных предприятий в долгосрочном развитии.