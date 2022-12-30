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Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами - РИА Новости, 30.12.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221230/kitay-1842429382.html
Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами
Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами - РИА Новости, 30.12.2022
Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами
Ситуацию с медицинскими ресурсами в Китае нельзя назвать напряженной, открытие портов и границ с 8 января к ее усложнению не приведет. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:13
2022-12-30T12:13
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ситуацию с медицинскими ресурсами в Китае нельзя назвать напряженной, открытие портов и границ с 8 января к ее усложнению не приведет.С таким заявлением выступила представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй на брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР.Она подчеркнула, что в Китае предпринимают меры для преодоления структурного дисбаланса спроса и предложения в области медицинских ресурсов в городах, которые находятся на пике эпидемии. Во-первых, увеличивается объем предоставления медицинских услуг. Во-вторых, на основе трехуровневой системы оказания медицинской помощи пациентов с часто встречающимися заболеваниями призывают обращаться в медицинские учреждения I и II уровней, а в критических случаях - в больницы III уровня, чтобы ослабить давление на последние. Кроме того, по словам Цзяо Яхуэй, повсюду есть возможность обратиться за медицинскими консультациями в онлайн-режиме, поэтому люди с легкой формой COVID-19 могут лечиться дома, покупая лекарства в Интернете или в аптеках.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841316303.html
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китай, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19
12:13 30.12.2022
 

Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами

© AP Photo / Andy WongЛюди в масках на популярной торговой улице в Пекине
Люди в масках на популярной торговой улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Люди в масках на популярной торговой улице в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ситуацию с медицинскими ресурсами в Китае нельзя назвать напряженной, открытие портов и границ с 8 января к ее усложнению не приведет.
С таким заявлением выступила представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй на брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР.
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 11:17Россия-Китай: Главное
Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер
Она подчеркнула, что в Китае предпринимают меры для преодоления структурного дисбаланса спроса и предложения в области медицинских ресурсов в городах, которые находятся на пике эпидемии. Во-первых, увеличивается объем предоставления медицинских услуг. Во-вторых, на основе трехуровневой системы оказания медицинской помощи пациентов с часто встречающимися заболеваниями призывают обращаться в медицинские учреждения I и II уровней, а в критических случаях - в больницы III уровня, чтобы ослабить давление на последние. Кроме того, по словам Цзяо Яхуэй, повсюду есть возможность обратиться за медицинскими консультациями в онлайн-режиме, поэтому люди с легкой формой COVID-19 могут лечиться дома, покупая лекарства в Интернете или в аптеках.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКоронавирус COVID-19
 
 
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