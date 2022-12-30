https://ria.ru/20221230/kitay-1842429382.html

Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами

Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами - РИА Новости, 30.12.2022

Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами

Ситуацию с медицинскими ресурсами в Китае нельзя назвать напряженной, открытие портов и границ с 8 января к ее усложнению не приведет. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:13

2022-12-30T12:13

2022-12-30T12:13

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МОСКВА, 30 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ситуацию с медицинскими ресурсами в Китае нельзя назвать напряженной, открытие портов и границ с 8 января к ее усложнению не приведет.С таким заявлением выступила представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй на брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР.Она подчеркнула, что в Китае предпринимают меры для преодоления структурного дисбаланса спроса и предложения в области медицинских ресурсов в городах, которые находятся на пике эпидемии. Во-первых, увеличивается объем предоставления медицинских услуг. Во-вторых, на основе трехуровневой системы оказания медицинской помощи пациентов с часто встречающимися заболеваниями призывают обращаться в медицинские учреждения I и II уровней, а в критических случаях - в больницы III уровня, чтобы ослабить давление на последние. Кроме того, по словам Цзяо Яхуэй, повсюду есть возможность обратиться за медицинскими консультациями в онлайн-режиме, поэтому люди с легкой формой COVID-19 могут лечиться дома, покупая лекарства в Интернете или в аптеках.

https://ria.ru/20221226/kitay-1841316303.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19