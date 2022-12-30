Открытие Китая не приведет к усложнению ситуации с медицинскими ресурсами
© AP Photo / Andy WongЛюди в масках на популярной торговой улице в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Люди в масках на популярной торговой улице в Пекине
МОСКВА, 30 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ситуацию с медицинскими ресурсами в Китае нельзя назвать напряженной, открытие портов и границ с 8 января к ее усложнению не приведет.
С таким заявлением выступила представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй на брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР.
Она подчеркнула, что в Китае предпринимают меры для преодоления структурного дисбаланса спроса и предложения в области медицинских ресурсов в городах, которые находятся на пике эпидемии. Во-первых, увеличивается объем предоставления медицинских услуг. Во-вторых, на основе трехуровневой системы оказания медицинской помощи пациентов с часто встречающимися заболеваниями призывают обращаться в медицинские учреждения I и II уровней, а в критических случаях - в больницы III уровня, чтобы ослабить давление на последние. Кроме того, по словам Цзяо Яхуэй, повсюду есть возможность обратиться за медицинскими консультациями в онлайн-режиме, поэтому люди с легкой формой COVID-19 могут лечиться дома, покупая лекарства в Интернете или в аптеках.