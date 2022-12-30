https://ria.ru/20221230/kitay-1842428505.html

МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 30.12.2022

МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:53

2022-12-30T11:53

2022-12-30T11:59

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китай

сша

южно-китайское море

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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорилось в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки. "Провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море. Китай призывает США прекратить подобные опасные провокационные действия, прекратить перекладывать вину и очернять Китай", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что США уже на протяжении длительного времени регулярно направляют авиацию корабельного базирования для проведения разведки в отношении Китая, тем самым нанося серьезный вред национальной безопасности Китая. Дипломат добавил, что Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты суверенитета и безопасности и будет продолжать работать со странами региона для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.

https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html

китай

сша

южно-китайское море

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Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, южно-китайское море