https://ria.ru/20221230/kitay-1842428505.html
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 30.12.2022
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:53
2022-12-30T11:53
2022-12-30T11:59
в мире
китай
сша
южно-китайское море
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорилось в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки. "Провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море. Китай призывает США прекратить подобные опасные провокационные действия, прекратить перекладывать вину и очернять Китай", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что США уже на протяжении длительного времени регулярно направляют авиацию корабельного базирования для проведения разведки в отношении Китая, тем самым нанося серьезный вред национальной безопасности Китая. Дипломат добавил, что Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты суверенитета и безопасности и будет продолжать работать со странами региона для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, южно-китайское море
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море
11:53 30.12.2022 (обновлено: 11:59 30.12.2022)
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
В МИД Китая назвали провокации США причиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорилось в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки.
"Провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море. Китай призывает США прекратить подобные опасные провокационные действия, прекратить перекладывать вину и очернять Китай", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что США уже на протяжении длительного времени регулярно направляют авиацию корабельного базирования для проведения разведки в отношении Китая, тем самым нанося серьезный вред национальной безопасности Китая. Дипломат добавил, что Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты суверенитета и безопасности и будет продолжать работать со странами региона для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.