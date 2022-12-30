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МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 30.12.2022
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МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 30.12.2022
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:53
2022-12-30T11:59
в мире
китай
сша
южно-китайское море
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорилось в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки. "Провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море. Китай призывает США прекратить подобные опасные провокационные действия, прекратить перекладывать вину и очернять Китай", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что США уже на протяжении длительного времени регулярно направляют авиацию корабельного базирования для проведения разведки в отношении Китая, тем самым нанося серьезный вред национальной безопасности Китая. Дипломат добавил, что Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты суверенитета и безопасности и будет продолжать работать со странами региона для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.
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в мире, китай, сша, южно-китайское море
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море
11:53 30.12.2022 (обновлено: 11:59 30.12.2022)
 
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

В МИД Китая назвали провокации США причиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море являются провокационные действия США, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорилось в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки.
"Провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море. Китай призывает США прекратить подобные опасные провокационные действия, прекратить перекладывать вину и очернять Китай", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что США уже на протяжении длительного времени регулярно направляют авиацию корабельного базирования для проведения разведки в отношении Китая, тем самым нанося серьезный вред национальной безопасности Китая. Дипломат добавил, что Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты суверенитета и безопасности и будет продолжать работать со странами региона для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.
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