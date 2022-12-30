https://ria.ru/20221230/kirgiziya-1842408057.html

Президент Киргизии считает, что жители страны должны владеть русским языком

Президент Киргизии считает, что жители страны должны владеть русским языком - РИА Новости, 30.12.2022

Президент Киргизии считает, что жители страны должны владеть русским языком

Киргизы, работающие в России, должны свободно владеть русским языком, считает президент республики Садыр Жапаров, при этом он пожаловался, что в стране не... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:44

2022-12-30T10:44

2022-12-30T10:44

политика

россия

киргизия

садыр жапаров

русский язык в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598909444_0:2:2828:1593_1920x0_80_0_0_1c6a6b8d3f4729223dc355555763cd9d.jpg

БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Киргизы, работающие в России, должны свободно владеть русским языком, считает президент республики Садыр Жапаров, при этом он пожаловался, что в стране не хватает учителей. В среду на заседании кабмина лидер Киргизии раскритиковал чиновников за ведение документооборота на русском языке. Тогда Жапаров сказал, что госорганы должны не менее 50% документов заполнять на государственном киргизском языке. Журналист госагентства "Кабар" поинтересовался у президента, значит ли его утверждение, что Киргизия переведет весь документооборот на киргизский. "Те, кто так расценил мои слова, неправильно меня поняли. Мы, наоборот, предприняли огромные шаги для того, чтобы русский язык развивался по всей стране. В будущем году в стране будет построено девять русскоязычных школ за счет Российской Федерации", - заявил глава государства. Жапаров объяснил, что в Киргизии после развала Советского Союза значительно сократилось число квалифицированных учителей русского языка, особенно в регионах. "По этой причине стало заметно, что при ведении документации на русском языке кадры допускают ошибки. Элементарно на одном листе документа выходит очень много ошибок. Поэтому я предложил писать на кыргызском языке, чтобы было грамотнее, а русский вариант прикреплять на обратной стороне. Я лишь это имел в виду. В некоторых случаях основной документ приходит на кыргызском языке, а приложение – на русском. Чтобы не было беспорядка, необходимо, чтобы основной документ был на кыргызском языке и к нему прилагался русский вариант. У нас все равно документы с кыргызского переводят на русский. Всем известно, что русский язык у нас закреплен в конституции как официальный", - подчеркнул он. Президент добавил, что несмотря на то, что власти Киргизии прилагают усилия, чтобы обеспечить мигрантов работой на родине, множество киргизстанцев трудятся за рубежом, в первую очередь в РФ. "Поэтому наши граждане, работающие в России, должны свободно владеть русским языком. Знание языка на высоком уровне очень пригодится в работе", - отметил он. "Поэтому в прошлом году во время моего первого рабочего визита в Российскую Федерацию я попросил Владимира Владимировича (Путина - ред.) о том, чтобы он помог со строительством девяти русскоязычных школ у нас. Даст Бог, в наступающем году во всех регионах страны школы начнут строить. Если у нас будут хорошие русскоязычные школы, будет хорошее качество образования на русском языке, то, глядишь, лет через 5-10 у нас с новыми силами будет развиваться русский язык. В принципе, нельзя вести дела в странах СНГ, внутри ЕАЭС, не владея русским языком. Кроме того, русский язык широко используется в рамках ООН", - отметил глава государства. Жапаров добавил, что также власти Киргизии нацелены на развитие в стране английского языка.

https://ria.ru/20221215/kirgiziya-1838792147.html

https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816932945.html

https://ria.ru/20210904/napadki-1748673430.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, киргизия, садыр жапаров, русский язык в мире