https://ria.ru/20221230/kakhovka-1842460719.html

В Новой Каховке пропал свет после удара со стороны ВСУ

В Новой Каховке пропал свет после удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022

В Новой Каховке пропал свет после удара со стороны ВСУ

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщает администрация города. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:44

2022-12-30T13:44

2022-12-30T13:53

специальная военная операция на украине

новая каховка

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россия

украина

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщает администрация города."Укронацисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. Город остался без электричества", - говорится в Telegram-канале администрации.По данным местной власти, аварийные бригады уже выехали на места для устранения поломок.

https://ria.ru/20221218/obstrel-1839502753.html

новая каховка

россия

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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