https://ria.ru/20221230/kakhovka-1842460719.html
В Новой Каховке пропал свет после удара со стороны ВСУ
В Новой Каховке пропал свет после удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
В Новой Каховке пропал свет после удара со стороны ВСУ
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщает администрация города. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:44
2022-12-30T13:44
2022-12-30T13:53
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщает администрация города."Укронацисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. Город остался без электричества", - говорится в Telegram-канале администрации.По данным местной власти, аварийные бригады уже выехали на места для устранения поломок.
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839502753.html
новая каховка
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:44 30.12.2022 (обновлено: 13:53 30.12.2022)
В Новой Каховке пропал свет после удара со стороны ВСУ
Новая Каховка осталась без электричества после артиллерийского удара со стороны ВСУ