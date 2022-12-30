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Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022
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Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР
Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022
Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР
Новое школьное оснащение – оборудование для компьютерного класса, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала – получил Алчевский... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:53
2022-12-30T11:55
российское казачество
российское казачество
дмитрий миронов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новое школьное оснащение – оборудование для компьютерного класса, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала – получил Алчевский казачий кадетскийкорпус имени генерала М.И.Платова Луганской Народной Республики от Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, говорится в сообщении телеграм-канала атамана СКВРиЗ Николая Дьяконова.Со школьниками встретились представители совета, казаки всероссийского казачьего общества, Союза казаков-воинов России и зарубежья и бойцы казачьей бригады "Дон".Сейчас в стенах кадетского корпуса реализуются основные общеобразовательные программы с дополнительным изучением истории казачества, военного дела и физической подготовкой.Алчевский казачий кадетский корпус открыт в 2018 году в память о тех, кто отдал свою жизнь за мир в Донбассе. Корпус ставит своей задачей сохранение лучших российских воинских традиций и традиций казачества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В настоящее время в 5–11-х классах здесь учатся 166 человек.
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Казак зачитывает благодарность школе от имени помощника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова
Казак зачитывает благодарность школе от имени помощника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова
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российское казачество, дмитрий миронов, лнр
Российское казачество, Российское казачество, Дмитрий Миронов, ЛНР
11:53 30.12.2022 (обновлено: 11:55 30.12.2022)
 

Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новое школьное оснащение – оборудование для компьютерного класса, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала – получил Алчевский казачий кадетскийкорпус имени генерала М.И.Платова Луганской Народной Республики от Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, говорится в сообщении телеграм-канала атамана СКВРиЗ Николая Дьяконова.
Со школьниками встретились представители совета, казаки всероссийского казачьего общества, Союза казаков-воинов России и зарубежья и бойцы казачьей бригады "Дон".

"От имени помощника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова они вручили ребятам школьные наборы в ранцах и сладкие подарки. Также учебное заведение получило новое оснащение – компьютерный класс, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала", – говорится в сообщении.

Сейчас в стенах кадетского корпуса реализуются основные общеобразовательные программы с дополнительным изучением истории казачества, военного дела и физической подготовкой.

"Педагоги и наставники дают детям крепкие знания и навыки, необходимые для военной и иной, гражданской службы, работают над личностным и духовным развитием воспитанников", –отмечается в тексте сообщения.

Алчевский казачий кадетский корпус открыт в 2018 году в память о тех, кто отдал свою жизнь за мир в Донбассе. Корпус ставит своей задачей сохранение лучших российских воинских традиций и традиций казачества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В настоящее время в 5–11-х классах здесь учатся 166 человек.
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