https://ria.ru/20221230/kadety-1842428338.html

Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР

Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022

Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР

Новое школьное оснащение – оборудование для компьютерного класса, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала – получил Алчевский... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:53

2022-12-30T11:53

2022-12-30T11:55

российское казачество

российское казачество

дмитрий миронов

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842426784_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d4ddabe3e951c56b926b73dc4ed0ac95.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новое школьное оснащение – оборудование для компьютерного класса, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала – получил Алчевский казачий кадетскийкорпус имени генерала М.И.Платова Луганской Народной Республики от Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, говорится в сообщении телеграм-канала атамана СКВРиЗ Николая Дьяконова.Со школьниками встретились представители совета, казаки всероссийского казачьего общества, Союза казаков-воинов России и зарубежья и бойцы казачьей бригады "Дон".Сейчас в стенах кадетского корпуса реализуются основные общеобразовательные программы с дополнительным изучением истории казачества, военного дела и физической подготовкой.Алчевский казачий кадетский корпус открыт в 2018 году в память о тех, кто отдал свою жизнь за мир в Донбассе. Корпус ставит своей задачей сохранение лучших российских воинских традиций и традиций казачества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В настоящее время в 5–11-х классах здесь учатся 166 человек.

https://ria.ru/20221208/diktant-1837339454.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Казак зачитывает благодарность школе от имени помощника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова Казак зачитывает благодарность школе от имени помощника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова 2022-12-30T11:53 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, дмитрий миронов, лнр