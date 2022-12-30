11:53 30.12.2022 (обновлено: 11:55 30.12.2022)
Совет по делам казачества подарил школьное оборудование кадетам в ЛНР
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новое школьное оснащение – оборудование для компьютерного класса, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала – получил Алчевский казачий кадетскийкорпус имени генерала М.И.Платова Луганской Народной Республики от Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, говорится в сообщении телеграм-канала атамана СКВРиЗ Николая Дьяконова.
Со школьниками встретились представители совета, казаки всероссийского казачьего общества, Союза казаков-воинов России и зарубежья и бойцы казачьей бригады "Дон".
"От имени помощника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова они вручили ребятам школьные наборы в ранцах и сладкие подарки. Также учебное заведение получило новое оснащение – компьютерный класс, звуковую аппаратуру и сертификат на борцовский ковер для спортивного зала", – говорится в сообщении.
Сейчас в стенах кадетского корпуса реализуются основные общеобразовательные программы с дополнительным изучением истории казачества, военного дела и физической подготовкой.
"Педагоги и наставники дают детям крепкие знания и навыки, необходимые для военной и иной, гражданской службы, работают над личностным и духовным развитием воспитанников", –отмечается в тексте сообщения.
Алчевский казачий кадетский корпус открыт в 2018 году в память о тех, кто отдал свою жизнь за мир в Донбассе. Корпус ставит своей задачей сохранение лучших российских воинских традиций и традиций казачества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В настоящее время в 5–11-х классах здесь учатся 166 человек.