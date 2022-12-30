В ЕС опасаются, что зеленые инвестиции Байдена заставят предпочесть Китай
В ЕС заявили, что зеленые инвестиции Байдена могут заставить Европу предпочесть Китай
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. План президента США Джо Байдена о "зеленых инвестициях" может иметь неприятные последствия, поскольку европейские компании будут чаще предпочитать Китай, предупредил комиссар Евросоюза по вопросам торговли Валдис Домбровскис.
По данным британской газеты Financial Times, Домбровскис заявил, что хотя инициатива была попыткой США сократить свою зависимость от Китая, новый закон может иметь противоположный эффект в Европе, делая "увертюры и предложения" Пекина более интересными.
"Это может работать против заявленной цели "Акта сокращения инфляции", - подчеркнул комиссар Евросоюза.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. "Акт сокращения инфляции" призван увеличить инвестиции США в эти сектора, одновременно уменьшая зависимость Америки от китайских продуктов и ноу-хау.
Европейская комиссия предупредила, что этот акт "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока.