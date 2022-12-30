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На выезд из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков - РИА Новости, 30.12.2022
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На выезд из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков
На выезд из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков - РИА Новости, 30.12.2022
На выезд из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков
На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии скопилось множество грузовиков, рассказал РИА Новости первый заместитель главы... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T06:23
2022-12-30T15:10
авто
руслан давыдов
россия
грузия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии скопилось множество грузовиков, рассказал РИА Новости первый заместитель главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, Верхний Ларс — один из проблемных пунктов пропуска."На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь", — сказал он. По информации таможни, за прошедший год товарные потоки через этот пункт пропуска существенно выросли. "Идет торговля, через Верхний Ларс везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это на 65 процентов больше, чем за декабрь прошлого года", — отметил Давыдов. Он уточнил, что на въезд нет существенного увеличения потока грузового транспорта, но на выезд отмечается серьезный рост: 600 и более грузовиков за сутки. Кроме того, напомнил собеседник агентства, на погранпереходе еще не завершилась реконструкция, хотя дополнительные полосы для легкового транспорта уже ввели в строй. Он рассказал также, что на таможне в Верхнем Ларсе усилены смены, работают инспекционно-досмотровые комплексы. "Вместе с пограничниками мы делаем все, чтобы максимально быстро и с соблюдением всех мер безопасности машины переходили границу. Если, как мы прогнозируем, поток грузовых машин в праздничные дни снизится, то и легковые будут побыстрее проходить границу", — заключил Давыдов. В конце сентября из-за скопления автомобилей на КПП Верхний Ларс вводили режим повышенной готовности. Тогда за неделю границу с Грузией пересекли в обоих направлениях около 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221230/torgovlya-1842377453.html
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авто, руслан давыдов, россия, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Авто, Руслан Давыдов, Россия, Грузия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
06:23 30.12.2022 (обновлено: 15:10 30.12.2022)
 
На выезд из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков

ФТС: большая очередь автомобильного транспорта образовалась на выезд из России в Грузию

© РИА Новости / Владимир Акоефф / Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Владимир Акоефф
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии скопилось множество грузовиков, рассказал РИА Новости первый заместитель главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
По его словам, Верхний Ларс — один из проблемных пунктов пропуска.
"На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь", — сказал он.
По информации таможни, за прошедший год товарные потоки через этот пункт пропуска существенно выросли.
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"Идет торговля, через Верхний Ларс везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это на 65 процентов больше, чем за декабрь прошлого года", — отметил Давыдов.
Он уточнил, что на въезд нет существенного увеличения потока грузового транспорта, но на выезд отмечается серьезный рост: 600 и более грузовиков за сутки.
Кроме того, напомнил собеседник агентства, на погранпереходе еще не завершилась реконструкция, хотя дополнительные полосы для легкового транспорта уже ввели в строй.
"Нужно еще учитывать, что за пунктом пропуска находится тоннель. Если в этом тоннеле что-то происходит, мы уже помочь ничем не можем", — добавил Давыдов.
Он рассказал также, что на таможне в Верхнем Ларсе усилены смены, работают инспекционно-досмотровые комплексы.
"Вместе с пограничниками мы делаем все, чтобы максимально быстро и с соблюдением всех мер безопасности машины переходили границу. Если, как мы прогнозируем, поток грузовых машин в праздничные дни снизится, то и легковые будут побыстрее проходить границу", — заключил Давыдов.
В конце сентября из-за скопления автомобилей на КПП Верхний Ларс вводили режим повышенной готовности. Тогда за неделю границу с Грузией пересекли в обоих направлениях около 70 тысяч человек.
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