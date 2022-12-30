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Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников
Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников - РИА Новости, 30.12.2022
Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников
Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников, выманивших деньги у пенсионерки, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:58
2022-12-30T10:58
2022-12-30T12:17
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 30 дек — РИА Новости. Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников, выманивших деньги у пенсионерки, сообщила краевая прокуратура. По информации ведомства, инцидент произошел еще в сентябре. Компании молодых людей стало известно, что их знакомый подросток устроился через интернет курьером, а его задача — забирать деньги у потерпевших после телефонных мошенничеств. Так, в один из дней он получил от пенсионерки 450 тысяч рублей — якобы для адвоката, который должен помочь ее внучке избежать наказания за ДТП. На курьера напали, избили и отобрали деньги. Теперь и нападавших, и курьера будут судить."Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд Хабаровска. В отношении курьера уголовное дело также находится на рассмотрении в суде", — заявили в прокуратуре.По статье о грабеже молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Как уточнили в региональном главке Следственного комитета, возраст обвиняемых — 15, 17, 20, 21 и 24 года.
https://ria.ru/20220916/moshennik-1817197688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
10:58 30.12.2022 (обновлено: 12:17 30.12.2022)
Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников
Пятеро хабаровчан ограбили курьера телефонных мошенников, всех шестерых будут судить
ХАБАРОВСК, 30 дек — РИА Новости. Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников, выманивших деньги у пенсионерки, сообщила краевая прокуратура.
По информации ведомства, инцидент произошел еще в сентябре. Компании молодых людей стало известно, что их знакомый подросток устроился через интернет курьером, а его задача — забирать деньги у потерпевших после телефонных мошенничеств. Так, в один из дней он получил от пенсионерки 450 тысяч рублей — якобы для адвоката, который должен помочь ее внучке избежать наказания за ДТП. На курьера напали, избили и отобрали деньги.
Теперь и нападавших, и курьера будут судить.
"Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд Хабаровска
. В отношении курьера уголовное дело также находится на рассмотрении в суде", — заявили в прокуратуре.
По статье о грабеже молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Как уточнили в региональном главке Следственного комитета, возраст обвиняемых — 15, 17, 20, 21 и 24 года.