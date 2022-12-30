https://ria.ru/20221230/grabezh-1842412279.html

Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников

Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников - РИА Новости, 30.12.2022

Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников

Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников, выманивших деньги у пенсионерки, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:58

2022-12-30T10:58

2022-12-30T12:17

происшествия

хабаровск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

ХАБАРОВСК, 30 дек — РИА Новости. Пятеро жителей Хабаровска ограбили курьера телефонных мошенников, выманивших деньги у пенсионерки, сообщила краевая прокуратура. По информации ведомства, инцидент произошел еще в сентябре. Компании молодых людей стало известно, что их знакомый подросток устроился через интернет курьером, а его задача — забирать деньги у потерпевших после телефонных мошенничеств. Так, в один из дней он получил от пенсионерки 450 тысяч рублей — якобы для адвоката, который должен помочь ее внучке избежать наказания за ДТП. На курьера напали, избили и отобрали деньги. Теперь и нападавших, и курьера будут судить."Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд Хабаровска. В отношении курьера уголовное дело также находится на рассмотрении в суде", — заявили в прокуратуре.По статье о грабеже молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Как уточнили в региональном главке Следственного комитета, возраст обвиняемых — 15, 17, 20, 21 и 24 года.

https://ria.ru/20220916/moshennik-1817197688.html

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровск, россия