https://ria.ru/20221230/gaz-1842543711.html

Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.12.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:00

2022-12-30T19:00

2022-12-30T19:46

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) открыли торги у отметки в 925,2 доллара (минус 1,9 процента). Минутами ранее их стоимость опустилась до 790,8 доллара (минус 16,2 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 943,5 доллара за тысячу кубометров.Ранее в понедельник цены на газ на европейском рынке опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля.Газовые фьючерсы дешевеют на фоне договоренности стран Евросоюза установить предельную биржевую цену на газ. Эта мера призвана оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен. Лимит начнет действовать с 15 февраля и составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубов).Газ на европейских рынках начал стремительно дорожать еще весной прошлого года, осенью цены перешагнули порог в тысячу долларов, а зимой — в две тысячи. Исторического максимума они достигли 7 марта 2022-го, подскочив на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов до 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем последовал некоторый откат, но котировки до сих пор в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20221228/potolok-1841883625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, экономика, в мире, природный газ