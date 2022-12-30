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Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.12.2022
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Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.12.2022
Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:00
2022-12-30T19:46
европа
экономика
в мире
природный газ
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) открыли торги у отметки в 925,2 доллара (минус 1,9 процента). Минутами ранее их стоимость опустилась до 790,8 доллара (минус 16,2 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 943,5 доллара за тысячу кубометров.Ранее в понедельник цены на газ на европейском рынке опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля.Газовые фьючерсы дешевеют на фоне договоренности стран Евросоюза установить предельную биржевую цену на газ. Эта мера призвана оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен. Лимит начнет действовать с 15 февраля и составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубов).Газ на европейских рынках начал стремительно дорожать еще весной прошлого года, осенью цены перешагнули порог в тысячу долларов, а зимой — в две тысячи. Исторического максимума они достигли 7 марта 2022-го, подскочив на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов до 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем последовал некоторый откат, но котировки до сих пор в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20221228/potolok-1841883625.html
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европа, экономика, в мире, природный газ
Европа, Экономика, В мире, Природный газ
19:00 30.12.2022 (обновлено: 19:46 30.12.2022)
 
Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубов впервые с 16 февраля

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) открыли торги у отметки в 925,2 доллара (минус 1,9 процента). Минутами ранее их стоимость опустилась до 790,8 доллара (минус 16,2 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 943,5 доллара за тысячу кубометров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 13:15
В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ
Ранее в понедельник цены на газ на европейском рынке опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля.
Газовые фьючерсы дешевеют на фоне договоренности стран Евросоюза установить предельную биржевую цену на газ. Эта мера призвана оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен. Лимит начнет действовать с 15 февраля и составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубов).
Газ на европейских рынках начал стремительно дорожать еще весной прошлого года, осенью цены перешагнули порог в тысячу долларов, а зимой — в две тысячи. Исторического максимума они достигли 7 марта 2022-го, подскочив на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов до 3892 доллара за тысячу кубометров.
Затем последовал некоторый откат, но котировки до сих пор в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Работник завода Газпром - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 07:58
Потолок цен может усилить позиции "Газпрома" и "Новатэка", заявил эксперт
 
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