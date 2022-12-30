https://ria.ru/20221230/frantsiya-1842504935.html
Французский пивовар пришел в шок от счета за электричество
Французский пивовар пришел в шок от счета за электричество - РИА Новости, 30.12.2022
Французский пивовар пришел в шок от счета за электричество
Цены на электроэнергию во Франции подскочили в 20 раз, пожаловался изданию CNews владелец местной пивоварни Ульрих Алежо. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:11
2022-12-30T16:11
2022-12-30T16:37
цены на нефть
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Цены на электроэнергию во Франции подскочили в 20 раз, пожаловался изданию CNews владелец местной пивоварни Ульрих Алежо.По его словам, в ноябре оплата за электричество составила 700 евро, однако уже в декабре ему пришел счет на сумму 18 тысяч.При этом, как утверждает мужчина, энергетическая компания даже не уведомила его об изменениях в тарифном плане."Сумма оказалась большим сюрпризом для меня", — рассказал мужчина.В компании связали столь резкое повышение цен с украинским кризисом и энергетическими проблемами в стране, указал Алежо.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221229/amerika-1842025072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, россия, франция, украина, санкции в отношении россии, экономика
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Франция, Украина, Санкции в отношении России, Экономика
16:11 30.12.2022 (обновлено: 16:37 30.12.2022)
Французский пивовар пришел в шок от счета за электричество
Французский пивовар Алежо для CNews: цены на электричество выросли в 20 раз