https://ria.ru/20221230/frantsiya-1842504935.html

Французский пивовар пришел в шок от счета за электричество

Французский пивовар пришел в шок от счета за электричество - РИА Новости, 30.12.2022

Французский пивовар пришел в шок от счета за электричество

Цены на электроэнергию во Франции подскочили в 20 раз, пожаловался изданию CNews владелец местной пивоварни Ульрих Алежо. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:11

2022-12-30T16:11

2022-12-30T16:37

цены на нефть

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россия

франция

украина

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Цены на электроэнергию во Франции подскочили в 20 раз, пожаловался изданию CNews владелец местной пивоварни Ульрих Алежо.По его словам, в ноябре оплата за электричество составила 700 евро, однако уже в декабре ему пришел счет на сумму 18 тысяч.При этом, как утверждает мужчина, энергетическая компания даже не уведомила его об изменениях в тарифном плане."Сумма оказалась большим сюрпризом для меня", — рассказал мужчина.В компании связали столь резкое повышение цен с украинским кризисом и энергетическими проблемами в стране, указал Алежо.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221229/amerika-1842025072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, россия, франция, украина, санкции в отношении россии, экономика