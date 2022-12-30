https://ria.ru/20221230/frantsiya-1842477280.html

Де Голль хотел дружбы с СССР, но ему помешали планы США, считает эксперт

Де Голль хотел дружбы с СССР, но ему помешали планы США, считает эксперт - РИА Новости, 30.12.2022

Де Голль хотел дружбы с СССР, но ему помешали планы США, считает эксперт

Шарль де Голль был последним президентом Франции, стремившимся сохранить ее автономию и независимость от США и выстроить хорошие отношения с СССР, но этому... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:41

2022-12-30T14:41

2022-12-30T14:47

шарль де голль

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ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости, Екатерина Иванова. Шарль де Голль был последним президентом Франции, стремившимся сохранить ее автономию и независимость от США и выстроить хорошие отношения с СССР, но этому препятствовали США, которые хотели видеть во Франции подконтрольное им правительство, рассказала в интервью РИА Новости к столетию со дня образования СССР французский историк Анни Лакруа-Риз. Последний пример искреннего сотрудничества Москвы и Парижа Лакруа-Риз видит в 1891-1917 годах – в создании военно-политического союза Российской империи и Французской республики, "обусловленного острым соперничеством Франции с Германией". "Если бы не было Антанты, Франция была бы раздавлена. Этот союз создавал основу безопасности французской дипломатии, что было ключевым фактором… И никогда более капиталистическая Франция не была в состоянии взять на себя обязательства по безопасности и заключить союз с СССР", - рассказывает историк. Октябрьская революция перевернула представление об СССР в западных странах и вплоть до 1939 года, "несмотря на очевидные и неочевидные попытки" дипломатов, никакой договор с СССР не был возможен, говорит она. Но назревала Вторая мировая война, немецкие и американские фирмы готовились наживиться на ней, переводя производство на военные рельсы. И Франция, имевшая тесные связи с немецкой тяжелой промышленностью – особенно после создания в 1926 году первого межнационального картеля стали, "дня рождения ЕС", по словам Лакруа-Риз, – также представляла интерес для магнатов США. Однако Европе нужен был спаситель, и им стал СССР. В 1942-1943 годах де Голль, символ французского сопротивления, заявляет о намерении создать "прекрасный союз" с СССР – "belle et bon alliance", как он его называет. "Но это не было возможным, потому что Франция, как и вся Западная Европа, попала в зону влияния Америки: война, в военном плане выигранная СССР, во всем остальном была выиграна США", - говорит собеседница агентства. "Де Голля поддерживал Лондон, но ему открыто противодействовали США: Рузвельт и его окружение. Американцы хотели видеть во Франции подконтрольное им правительство", - добавляет она. В декабре 1944 года де Голль отравляется в Москву, чтобы заручиться поддержкой СССР перед лицом англо-американского давления, где подписывает со Сталиным договор о "союзе и военной помощи". "С этого момента мы знали, что де Голль хотел вырваться из-под полного контроля США", - говорит Лакруа-Риз. Но в 1946 году де Голль покидает пост главы правительства и договор повисает в воздухе. После возвращения к власти в 1959 году де Голль выступает со знаменитой речью о "Европе от Атлантики до Урала", ратуя за объединение европейских стран и сближение с СССР в противовес "англосаксонскому" НАТО. Под его руководством в 1966 году Франция выйдет из североатлантического альянса. "Де Голль все более мешал США. Их раздражало его желание автономии и независимости, особенно остро это стало ощущаться в 1967-1968 годах, когда он начал говорить о "де-долларизации". Это стало одним из ключевых факторов падения де Голля", - считает Лакруа-Риз. Историк отмечает, что с конца 1940-х годов Европа "утонула в проамериканской пропаганде". "В Европе была такая "пропитанность" Америкой… Ее культурная и политическая гегемония стала значительной. Она организовывалась на уровне университетов, и более не было никакого сопротивления этому. Непризнание СССР было пропорционально росту гигантского влияния США", - говорит она. Постепенно размывалась роль СССР в победе над фашизмом: Европе нужен только один спаситель, и для западной Европы это были США. "Это было стерто из повестки. СССР более не существовал как победитель во второй мировой войне", - говорит Лакруа-Риз. Де Голль всегда был "тормозящим фактором" для США в завоевании Европы, считает эксперт. "А второго де Голля никогда более не существовало – и не только во Франции, но и во всей зоне влияния США на европейском континенте", - отмечает историк. Периоды русофобии и ненависти к СССР сменялись потеплениями, когда к власти во Франции приходили коммунисты, хорошими отношениями между выдающимися дипломатами СССР и Франции – ведь "все французские дипломаты, которые понимали важность безопасности и независимости Франции, не были настроены антисоветски", говорит она. Лакруа-Риз отмечает при этом, что ситуация в наши дни нисколько не изменилась, и отношение к конфликту на Украине – тому подтверждение. "Все западные элиты сформированы США. Они выстрелят себе в ногу, выстрелят почти что в сердце, но не дадут пасть США – иначе для них все изменится, все рухнет", - говорит она.

https://ria.ru/20221229/azarov-1842354206.html

https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841231313.html

https://ria.ru/20221230/evrosoyuz-1842433746.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

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