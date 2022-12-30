https://ria.ru/20221230/elektrosnabzhenie-1842555979.html

В брянском селе Кистер восстановили электроснабжение

В брянском селе Кистер восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.12.2022

В брянском селе Кистер восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение брянского села Кистер, нарушенного из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T20:37

2022-12-30T20:37

2022-12-30T20:37

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

украина

брянская область

погарский район

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БРЯНСК, 30 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение брянского села Кистер, нарушенного из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Электроснабжение в селе Кистёр восстановлено", - отметил губернатор в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщил об обстреле села Кистер Погарского района Брянской области вооруженными силами Украины. В результате обстрела было повреждено электроснабжение, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

брянская область

погарский район

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происшествия, александр богомаз, украина, брянская область, погарский район