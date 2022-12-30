https://ria.ru/20221230/elektrosnabzhenie-1842555979.html
В брянском селе Кистер восстановили электроснабжение
В брянском селе Кистер восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.12.2022
В брянском селе Кистер восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение брянского села Кистер, нарушенного из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:37
2022-12-30T20:37
2022-12-30T20:37
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
украина
брянская область
погарский район
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БРЯНСК, 30 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение брянского села Кистер, нарушенного из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Электроснабжение в селе Кистёр восстановлено", - отметил губернатор в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщил об обстреле села Кистер Погарского района Брянской области вооруженными силами Украины. В результате обстрела было повреждено электроснабжение, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, александр богомаз, украина, брянская область, погарский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Украина, Брянская область, Погарский район
В брянском селе Кистер восстановили электроснабжение
Богомаз: в брянском селе Кистер восстановили нарушенное при обстреле ВСУ электроснабжение