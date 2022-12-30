https://ria.ru/20221230/elektrosnabzhenie-1842443026.html

На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением

На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 30.12.2022

На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением

Ситуация с электроснабжением на юге и востоке Украины остается сложной, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:36

2022-12-30T12:36

2022-12-30T12:36

специальная военная операция на украине

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электричество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением на юге и востоке Украины остается сложной, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". По данным компании, дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется на том же уровне, что и до повреждения 29 декабря ряда объектов энергетики. Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новых повреждениях объектов генерации и электросетей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, электричество