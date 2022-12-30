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На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 30.12.2022
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На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением
На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 30.12.2022
На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением
Ситуация с электроснабжением на юге и востоке Украины остается сложной, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:36
2022-12-30T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
электричество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением на юге и востоке Украины остается сложной, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". По данным компании, дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется на том же уровне, что и до повреждения 29 декабря ряда объектов энергетики. Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новых повреждениях объектов генерации и электросетей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, электричество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Электричество
12:36 30.12.2022
 
На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением

В "Укрэнерго" назвали ситуацию с электроснабжением на юге и востоке Украины сложной

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением на юге и востоке Украины остается сложной, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Вследствие попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По данным компании, дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется на том же уровне, что и до повреждения 29 декабря ряда объектов энергетики.
Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новых повреждениях объектов генерации и электросетей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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