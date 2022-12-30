На Украине назвали регионы, где остаются проблемы с электроснабжением
В "Укрэнерго" назвали ситуацию с электроснабжением на юге и востоке Украины сложной
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением на юге и востоке Украины остается сложной, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Вследствие попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По данным компании, дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется на том же уровне, что и до повреждения 29 декабря ряда объектов энергетики.
Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новых повреждениях объектов генерации и электросетей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.