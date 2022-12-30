https://ria.ru/20221230/dtp-1842446391.html

В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека

В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 30.12.2022

В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека

Два человека погибли, еще 4 получили травмы при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:44

2022-12-30T12:44

2022-12-30T12:44

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще 4 получили травмы при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщает ГИБДД республики. ДТП произошло утром в пятницу на 161-м километре автодороге Уфа-Оренбург. "Столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. В результате ДТП, предварительно, два человека погибли и четверо доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221229/avariya-1842339976.html

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