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В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 30.12.2022
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В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека
В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 30.12.2022
В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека
Два человека погибли, еще 4 получили травмы при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:44
2022-12-30T12:44
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще 4 получили травмы при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщает ГИБДД республики. ДТП произошло утром в пятницу на 161-м километре автодороге Уфа-Оренбург. "Столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. В результате ДТП, предварительно, два человека погибли и четверо доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении.
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происшествия, гибдд мвд рф, lada vesta, skoda octavia, skoda auto, авто
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta, Skoda Octavia, Skoda Auto, Авто
12:44 30.12.2022
 
В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека

В Башкирии при столкновении трех легковых автомобилей погибли два человека, четверо ранены

© ГУМЧС России по Республике БашкортостанДТП на 161 км трассы Р240 Уфа-Оренбург вблизи населенного пункта Рамадановка (г. Салават)
ДТП на 161 км трассы Р240 Уфа-Оренбург вблизи населенного пункта Рамадановка (г. Салават)
© ГУМЧС России по Республике Башкортостан
ДТП на 161 км трассы Р240 Уфа-Оренбург вблизи населенного пункта Рамадановка (г. Салават)
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще 4 получили травмы при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщает ГИБДД республики.
ДТП произошло утром в пятницу на 161-м километре автодороге Уфа-Оренбург.
"Столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. В результате ДТП, предварительно, два человека погибли и четверо доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФLada VestaSkoda OctaviaSkoda AutoАвто
 
 
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