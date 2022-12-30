https://ria.ru/20221230/drony-1842455968.html

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.12.2022

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:29

2022-12-30T13:29

2022-12-30T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842471451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da5df3ce93cc573527a83a78f909bee4.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. Как ранее заявили в Минобороны России, Украина применяла "Стрижей" при авиаударах по военным аэродромам "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область). "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж". Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА "Байрактар-ТБ2" сбит в районе города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ЛНР, а также одну противорадарную ракету HARM в районе Горловки (ДНР).

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов Конашенков: уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов 2022-12-30T13:29 true PT4M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, луганская народная республика, украина