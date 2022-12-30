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Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.12.2022
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:29
2022-12-30T13:29
2022-12-30T14:38
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. Как ранее заявили в Минобороны России, Украина применяла "Стрижей" при авиаударах по военным аэродромам "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область). "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж". Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА "Байрактар-ТБ2" сбит в районе города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ЛНР, а также одну противорадарную ракету HARM в районе Горловки (ДНР).
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Конашенков: уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов
Конашенков: уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов
2022-12-30T13:29
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РИА Новости
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в мире, россия, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина
13:29 30.12.2022 (обновлено: 14:38 30.12.2022)
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки
Минобороны России: ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников, включая дроны Ту-141