Рейтинг@Mail.ru
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/drony-1842455968.html
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.12.2022
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:29
2022-12-30T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842471451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da5df3ce93cc573527a83a78f909bee4.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. Как ранее заявили в Минобороны России, Украина применяла "Стрижей" при авиаударах по военным аэродромам "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область). "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж". Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА "Байрактар-ТБ2" сбит в районе города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ЛНР, а также одну противорадарную ракету HARM в районе Горловки (ДНР).
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов
Конашенков: уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов
2022-12-30T13:29
true
PT4M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842471451_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eca7dcd10fa495535d1740511d8f662b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина
13:29 30.12.2022 (обновлено: 14:38 30.12.2022)
 
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки

Минобороны России: ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников, включая дроны Ту-141

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
Как ранее заявили в Минобороны России, Украина применяла "Стрижей" при авиаударах по военным аэродромам "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область).
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж". Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА "Байрактар-ТБ2" сбит в районе города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ЛНР, а также одну противорадарную ракету HARM в районе Горловки (ДНР).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 декабря, 16:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала