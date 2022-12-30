https://ria.ru/20221230/donetsk-1842472311.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 30.12.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:32

2022-12-30T14:32

2022-12-30T14:32

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842342153.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия