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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/donetsk-1842472311.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:32
2022-12-30T14:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842342153.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
14:32 30.12.2022
 
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов
Фрагмент одного из снарядов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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