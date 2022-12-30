https://ria.ru/20221230/donetsk-1842472311.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:32
2022-12-30T14:32
2022-12-30T14:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842342153.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра