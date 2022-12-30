https://ria.ru/20221230/donbass-1842395501.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили по Макеевке и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:32

2022-12-30T09:32

2022-12-30T09:32

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ведомство добавило, что в 8.00 украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины