https://ria.ru/20221230/dnr-1842482248.html
В ДНР за неделю два человека погибли, 20 пострадали
В ДНР за неделю два человека погибли, 20 пострадали - РИА Новости, 30.12.2022
В ДНР за неделю два человека погибли, 20 пострадали
В Донецкой Народной Республике с 23 по 28 декабря из-за действий украинских войск два человека погибли, 20 пострадали, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:59
2022-12-30T14:59
2022-12-30T14:59
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 23 по 28 декабря из-за действий украинских войск два человека погибли, 20 пострадали, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в Telegram-канале. При этом с начала года из-за действий украинских войск в ДНР 1091 человек погиб и более 3,5 тысячи пострадали. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5441 мирный житель, включая 126 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842456104.html
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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
В ДНР за неделю два человека погибли, 20 пострадали
В ДНР с 23 по 28 декабря из-за действий ВСУ погибли два человека, 20 пострадали