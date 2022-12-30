https://ria.ru/20221230/dnr-1842440150.html

Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин

Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин - РИА Новости, 30.12.2022

Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин

Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перед принятием новой Конституции РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:27

2022-12-30T12:27

2022-12-30T12:27

специальная военная операция на украине

днр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перед принятием новой Конституции республики. Депутаты парламента Донецкой Народной Республики единогласно приняли в пятницу новую Конституцию республики, передает корреспондент РИА Новости. Конституция закрепляет основы конституционно строя ДНР, заявил Пушилин перед голосованием. По его словам, "основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей… воспитания патриотизма и гражданственности". В соответствии с Конституцией ДНР, в состав республики входят все территории и населенные пункты, на которых проходил референдум о независимости ДНР в 2014 году, включая Авдеевку, Славянск, Краматорск и другие временно оккупированные киевским режимом территории. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин в сентябре выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221230/uscherb-1842424680.html

донецкая народная республика

россия

украина

донецкая область

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Владимир Лаврентьев

днр, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, донецкая область