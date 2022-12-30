Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин выразил уверенность в освобождении всей территории республики
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перед принятием новой Конституции республики.
"Нет сомнений в том, что территория Донецкой Народной Республики, в пределах ее конституционных границ, будет освобождена силами наших доблестных Вооруженных сил", - заявил Пушилин перед голосованием.
Депутаты парламента Донецкой Народной Республики единогласно приняли в пятницу новую Конституцию республики, передает корреспондент РИА Новости. Конституция закрепляет основы конституционно строя ДНР, заявил Пушилин перед голосованием. По его словам, "основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей… воспитания патриотизма и гражданственности".
В соответствии с Конституцией ДНР, в состав республики входят все территории и населенные пункты, на которых проходил референдум о независимости ДНР в 2014 году, включая Авдеевку, Славянск, Краматорск и другие временно оккупированные киевским режимом территории.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин в сентябре выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.