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Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/dnr-1842440150.html
Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин
Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин - РИА Новости, 30.12.2022
Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин
Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перед принятием новой Конституции РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:27
2022-12-30T12:27
специальная военная операция на украине
днр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
донецкая область
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перед принятием новой Конституции республики. Депутаты парламента Донецкой Народной Республики единогласно приняли в пятницу новую Конституцию республики, передает корреспондент РИА Новости. Конституция закрепляет основы конституционно строя ДНР, заявил Пушилин перед голосованием. По его словам, "основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей… воспитания патриотизма и гражданственности". В соответствии с Конституцией ДНР, в состав республики входят все территории и населенные пункты, на которых проходил референдум о независимости ДНР в 2014 году, включая Авдеевку, Славянск, Краматорск и другие временно оккупированные киевским режимом территории. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин в сентябре выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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днр, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, донецкая область
Специальная военная операция на Украине, ДНР, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Донецкая область
12:27 30.12.2022
 
Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин выразил уверенность в освобождении всей территории республики

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перед принятием новой Конституции республики.
"Нет сомнений в том, что территория Донецкой Народной Республики, в пределах ее конституционных границ, будет освобождена силами наших доблестных Вооруженных сил", - заявил Пушилин перед голосованием.
Депутаты парламента Донецкой Народной Республики единогласно приняли в пятницу новую Конституцию республики, передает корреспондент РИА Новости. Конституция закрепляет основы конституционно строя ДНР, заявил Пушилин перед голосованием. По его словам, "основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей… воспитания патриотизма и гражданственности".
В соответствии с Конституцией ДНР, в состав республики входят все территории и населенные пункты, на которых проходил референдум о независимости ДНР в 2014 году, включая Авдеевку, Славянск, Краматорск и другие временно оккупированные киевским режимом территории.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин в сентябре выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 11:44
СК подсчитал ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР украинскими обстрелами
 
Специальная военная операция на УкраинеДНРВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонецкая область
 
 
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