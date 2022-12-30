https://ria.ru/20221230/delo-1842521464.html

В Белоруссии направили в суд дело Протасевича

В Белоруссии направили в суд дело Протасевича - РИА Новости, 30.12.2022

В Белоруссии направили в суд дело Протасевича

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд дело Романа Протасевича, который находился в посаженном в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:06

2022-12-30T17:06

2022-12-30T18:03

белоруссия

ryanair

роман протасевич

международная организация гражданской авиации

минск

в мире

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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд дело Романа Протасевича, который находился в посаженном в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс, сообщила пресс-служба белорусского надзорного ведомства."Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.В отношении Путило и Рудика заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения", - отметили в прокуратуре.При направлении уголовного дела в суд генпрокуратурой в интересах государства к обвиняемым заявлен иск о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 30 миллионов белорусских рублей (около 11 миллионов долларов).Всем обвиняемым инкриминированы: разжигание социальной вражды и розни; организация массовых беспорядков, обучение и иная подготовка лиц для участия в них; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, обучение и иная подготовка лиц для участия в них; публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии; создание экстремистского формирования и руководство им; клевета и публичное оскорбление президента Белоруссии."Кроме того, Путило и Рудику в разном сочетании вменено совершение следующих преступлений: заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем; финансирование экстремистской деятельности; дискредитация Республики Беларусь. Путило также инкриминирована организация деятельности террористической организации", - информирует ведомство.СК Белоруссии в декабре сообщил, что начато специальное производство с целью заочного суда в отношении руководителей редакции группы телеграм-каналов Nexta.В апреле Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов Nexta террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta.В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета оказался один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим телеграм-канала Роман Протасевич. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В последствии совет ИКАО обнародовал доклад, в котором заявил, что сообщение о наличии бомбы на борту самолета Ryanair было "заведомо ложным" и его передали летному экипажу по указанию властей Белоруссии.5 октября 2022 года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отклонила проекты резолюций Белоруссии, осуждающие односторонние ограничительные меры в отношении российских и белорусских авиаперевозчиков.

https://ria.ru/20220203/protasevich-1770922697.html

https://ria.ru/20221118/nexta-1832410972.html

https://ria.ru/20221214/ekstremizm-1838573962.html

белоруссия

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Екатерина Зайцева

белоруссия, ryanair, роман протасевич, международная организация гражданской авиации, минск, в мире