https://ria.ru/20221230/britaniya-1842385489.html

Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств

Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств - РИА Новости, 30.12.2022

Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств

Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, говорится в заявлении британского... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T07:41

2022-12-30T07:41

2022-12-30T07:41

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800005357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4566244b8f7c7c55b52ab3bf42dec10a.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, говорится в заявлении британского минобороны. "Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов (производства компании - ред.) Vallon и сто наборов для обезвреживания бомб, чтобы помочь расчистить минные поля и обезопасить отвоеванную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что эти поставки стали "последними в непрерывной поддержке, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года и которая продолжится в 2023 году". Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221230/rossiya-1842378441.html

https://ria.ru/20221230/vsu-1842371122.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, великобритания, нато