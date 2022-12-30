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Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/britaniya-1842385489.html
Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств
Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств - РИА Новости, 30.12.2022
Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств
Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, говорится в заявлении британского... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T07:41
2022-12-30T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
великобритания
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, говорится в заявлении британского минобороны. "Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов (производства компании - ред.) Vallon и сто наборов для обезвреживания бомб, чтобы помочь расчистить минные поля и обезопасить отвоеванную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что эти поставки стали "последними в непрерывной поддержке, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года и которая продолжится в 2023 году". Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221230/rossiya-1842378441.html
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в мире, риши сунак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, великобритания, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Великобритания, НАТО
07:41 30.12.2022
 
Британия передала Украине наборы для обезвреживания взрывных устройств

Британия передала Украине металлодетекторы и наборы для обезвреживания взрывных устройств

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сотню наборов для обезвреживания взрывных устройств, говорится в заявлении британского минобороны.
"Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов (производства компании - ред.) Vallon и сто наборов для обезвреживания бомб, чтобы помочь расчистить минные поля и обезопасить отвоеванную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру", - говорится в заявлении ведомства.
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Отмечается, что эти поставки стали "последними в непрерывной поддержке, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года и которая продолжится в 2023 году".
Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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