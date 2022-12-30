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Совбез Белоруссии обвинил Польшу в нежелании обсуждать вопросы безопасности - РИА Новости, 30.12.2022
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Совбез Белоруссии обвинил Польшу в нежелании обсуждать вопросы безопасности
Совбез Белоруссии обвинил Польшу в нежелании обсуждать вопросы безопасности - РИА Новости, 30.12.2022
Совбез Белоруссии обвинил Польшу в нежелании обсуждать вопросы безопасности
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Варшава демонстрирует нежелание обсуждать возникающие проблемы региональной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:18
2022-12-30T15:54
в мире
белоруссия
польша
варшава
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Варшава демонстрирует нежелание обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности, уровень эскалации превзошел здравый смысл."Несмотря на крайне сложную военно-политическую обстановку, Варшава демонстрирует нежелание и неготовность обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности. Уровень эскалации напряженности уже превзошел здравый смысл", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.Госсекретарь заявил, что для нагнетания военно-политической ситуации вокруг Украины США активно используют своих сателлитов. "И в первых рядах стоят Польша и страны Балтии. Очевидно, своим участием эти страны пытаются завуалировать внутриполитические и реальные социально-экономические проблемы, в том числе связанные с провалами в миграционной и санкционной политике. Дополнительно у Польши имеется ряд чувствительных проблем в отношениях с Евросоюзом, которые она хочет нивелировать за счет своей агрессивной внешней политики в отношении России и Беларуси", - сказал он.Вольфович указал, что "все более отчетливо прослеживается нарастание геополитических амбиций Польши, вплоть до претензий на якобы исконно польские западные территории Украины". "Варшава преследует собственные далеко идущие геополитические планы, рассматривая потенциальную возможность ввода своих солдат на территорию Западной Украины", - сказал госсекретарь.Он также напомнил о милитаризации Польши, закупках вооружения и увеличении военного бюджета. В этой связи Вольфович выразил надежду, что "в НАТО еще остались ответственные эксперты и руководители, которые продолжают трезво мыслить на этот счет, остерегаясь поощрять подобные шаги, которые неизбежно приведут к трансформации вооруженного конфликта в Украине в региональную войну".
https://ria.ru/20221230/vyzovy-1842497108.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава
15:18 30.12.2022 (обновлено: 15:54 30.12.2022)
 
Совбез Белоруссии обвинил Польшу в нежелании обсуждать вопросы безопасности

Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Варшава не желает обсуждать вопросы безопасности

CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassyПосольство Белоруссии в Польше
Посольство Белоруссии в Польше - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassy
Посольство Белоруссии в Польше. Архивное фото
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Варшава демонстрирует нежелание обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности, уровень эскалации превзошел здравый смысл.
"Несмотря на крайне сложную военно-политическую обстановку, Варшава демонстрирует нежелание и неготовность обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности. Уровень эскалации напряженности уже превзошел здравый смысл", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.
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Госсекретарь заявил, что для нагнетания военно-политической ситуации вокруг Украины США активно используют своих сателлитов. "И в первых рядах стоят Польша и страны Балтии. Очевидно, своим участием эти страны пытаются завуалировать внутриполитические и реальные социально-экономические проблемы, в том числе связанные с провалами в миграционной и санкционной политике. Дополнительно у Польши имеется ряд чувствительных проблем в отношениях с Евросоюзом, которые она хочет нивелировать за счет своей агрессивной внешней политики в отношении России и Беларуси", - сказал он.
Вольфович указал, что "все более отчетливо прослеживается нарастание геополитических амбиций Польши, вплоть до претензий на якобы исконно польские западные территории Украины". "Варшава преследует собственные далеко идущие геополитические планы, рассматривая потенциальную возможность ввода своих солдат на территорию Западной Украины", - сказал госсекретарь.
Он также напомнил о милитаризации Польши, закупках вооружения и увеличении военного бюджета. В этой связи Вольфович выразил надежду, что "в НАТО еще остались ответственные эксперты и руководители, которые продолжают трезво мыслить на этот счет, остерегаясь поощрять подобные шаги, которые неизбежно приведут к трансформации вооруженного конфликта в Украине в региональную войну".
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