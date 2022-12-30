https://ria.ru/20221230/bangladesh-1842426190.html

Бангладеш запретила вход российскому судну с грузом для АЭС "Руппур"

Бангладеш запретила вход российскому судну с грузом для АЭС "Руппур" - РИА Новости, 30.12.2022

Бангладеш запретила вход российскому судну с грузом для АЭС "Руппур"

Власти Бангладеш запретили вход российскому судну Ursa Major, перевозившему груз для строительства атомной электростанции "Руппур", из-за санкций США в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:47

2022-12-30T11:47

2022-12-30T11:47

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санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек – РИА Новости. Власти Бангладеш запретили вход российскому судну Ursa Major, перевозившему груз для строительства атомной электростанции "Руппур", из-за санкций США в отношении него, сообщает издание New Age. "Россия сообщила нам, что они отправили судно по ошибке и теперь заменят его другим судном, чтобы перевезти груз для АЭС "Руппур" и доставить его в порт Бангладеш", - заявил изданию министр науки и технологий Йеафеш Осман. Он отметил, что Бангладеш предприняла этот шаг, чтобы избежать разногласий. "Изначально мы не знали, что судно находится под санкциями США. Мы предприняли шаги, когда узнали о санкциях", - сказал журналистам государственный министр судоходства Халид Махмуд Чоудхури. Как пишет издание Prothom Alo со ссылкой на дипломатические источники, Бангладеш запретил заход судна после того, как посольство США в Дакке направило в МИД Бангладеш письмо с сообщением о том, что судно Ursa Major ранее носило название "Sparta 3" и находится под санкциями США. Как отмечает издание, "в этом дипломатическом письме также говорилось, что выгрузка продуктов с этого корабля и предоставление топлива или какой-либо помощи морякам этого корабля может иметь риск попасть под санкции США или крупные финансовые штрафы". Согласно дипломатическим источникам, посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий был вызван в кабинет министра иностранных дел (отдела по морским делам) Хуршеда Алама. "Российскому послу было сказано, что обязанность местного агента - беспрепятственно перевезти груз. В таком случае проблема должна решаться Россией. Бангладеш не позволит этому судну войти в порт", - сообщает издание. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220922/bangladesh-1818811692.html

https://ria.ru/20220601/gudzon-1792252368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш, аэс руппур, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии