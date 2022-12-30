https://ria.ru/20221230/avtomobili-1842408506.html

В России приняли стратегию развития автопрома до 2035 года

В России приняли стратегию развития автопрома до 2035 года - РИА Новости, 30.12.2022

В России приняли стратегию развития автопрома до 2035 года

Стратегия развития автомобильной промышленности в РФ до 2035 года утверждена правительством, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:46

2022-12-30T10:46

2022-12-30T13:45

россия

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Стратегия развития автомобильной промышленности в РФ до 2035 года утверждена правительством, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Принята стратегия по автомобильной отрасли", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Правительство РФ позднее в пятницу также сообщило, что стратегия развития автомобильной промышленности России до 2035 года одобрена. Документ в том числе содержит оценку состояния отрасли, цели, задачи, приоритеты и целевые индикаторы, а также сценарии развития автомобильной промышленности.Минпромторг в августе 2022 года публиковал проект стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года. Он предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома в 2023-2035 годах на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом вложения в стимулирование экспорта продукции российского автопрома оценивались в 500-600 миллиардов и во столько же на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.Среди ключевых целей стратегии значились обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукцией с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику.

https://ria.ru/20221228/avtomobili-1841932113.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто